В Монако рассказали о расследовании взрыва, в котором пострадал Ермолаев

Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины.