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В Монако рассказали о расследовании взрыва, в котором пострадал Ермолаев - РИА Новости, 10.07.2026
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19:41 10.07.2026
В Монако рассказали о расследовании взрыва, в котором пострадал Ермолаев

Тибо: следователи Монако расследуют взрыва совместно с Францией, ФРГ и Украиной

© REUTERS / Alexandre DimouОграждение на месте взрыва в Монако
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Ограждение на месте взрыва в Монако. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи Монако ведут расследование взрыва, при котором пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, совместно с Францией, Германией и Украиной.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тибо добавил, что провел разговор с украинским коллегой Русланом Кравченко и обсудил расследование взрыва.
ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Следователи Монако ведут расследование взрыва, при котором пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, совместно с Францией, Германией и Украиной, заявил генпрокурор Монако Стефан Тибо.
"Они (следователи Монако - ред.) работают совместно с иностранными властями, в частности с французскими, которые также предоставили существенные ресурсы, и немецкими… Мы также сотрудничаем с другими иностранными властями, в частности с украинскими", - заявил он на пресс-конференции.
Тибо добавил, что провел в пятницу продолжительный разговор с украинским коллегой Русланом Кравченко и обсудил расследование взрыва, при котором получили ранения Ермолаев, его спутница и ребенок.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины.
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Монако рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве Ермолаева
Вчера, 19:16
 
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