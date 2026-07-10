В Монако рассказали о расследовании взрыва, в котором пострадал Ермолаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи Монако ведут расследование взрыва, при котором пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, совместно с Францией, Германией и Украиной.
- Генпрокурор Монако Стефан Тибо добавил, что провел разговор с украинским коллегой Русланом Кравченко и обсудил расследование взрыва.
ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Следователи Монако ведут расследование взрыва, при котором пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, совместно с Францией, Германией и Украиной, заявил генпрокурор Монако Стефан Тибо.
"Они (следователи Монако - ред.) работают совместно с иностранными властями, в частности с французскими, которые также предоставили существенные ресурсы, и немецкими… Мы также сотрудничаем с другими иностранными властями, в частности с украинскими", - заявил он на пресс-конференции.
Тибо добавил, что провел в пятницу продолжительный разговор с украинским коллегой Русланом Кравченко и обсудил расследование взрыва, при котором получили ранения Ермолаев, его спутница и ребенок.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины.