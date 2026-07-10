В Монако рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве Ермолаева

Краткий пересказ от РИА ИИ Состояние украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в Монако, улучшается.

Жизнь спутницы Ермолаева по-прежнему под угрозой, хотя ей стало немного лучше, ее состояние остается критическим.

ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Состояние пострадавшего при взрыве в Монако украинского бизнесмена Вадима Ермолаева улучшается, жизнь его спутницы по-прежнему под угрозой, заявил генпрокурор Монако Стефан Тибо.

"Женщине, которая получила серьезные травмы, стало немного лучше, как нам сообщили, однако ее состояние по-прежнему остается критическим. Что касается мужчины, который также был ранен, он пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить. Но его состояние улучшается", - заявил он на пресс-конференции.

Тибо добавил, что ребенок Ермолаева , также получивший ранения при взрыве, остается в больнице.

Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины.