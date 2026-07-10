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В Монако рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве Ермолаева - РИА Новости, 10.07.2026
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19:16 10.07.2026 (обновлено: 19:58 10.07.2026)
В Монако рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве Ермолаева

Тибо: состояние пострадавшего при взрыве в Монако Ермолаева улучшается

© Фото : vadymiermolaiev.infoВадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : vadymiermolaiev.info
Вадим Ермолаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в Монако, улучшается.
  • Жизнь спутницы Ермолаева по-прежнему под угрозой, хотя ей стало немного лучше, ее состояние остается критическим.
ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Состояние пострадавшего при взрыве в Монако украинского бизнесмена Вадима Ермолаева улучшается, жизнь его спутницы по-прежнему под угрозой, заявил генпрокурор Монако Стефан Тибо.
"Женщине, которая получила серьезные травмы, стало немного лучше, как нам сообщили, однако ее состояние по-прежнему остается критическим. Что касается мужчины, который также был ранен, он пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить. Но его состояние улучшается", - заявил он на пресс-конференции.
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Тибо добавил, что ребенок Ермолаева, также получивший ранения при взрыве, остается в больнице.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины.
Позже офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Березовской - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. В четверг телеканал "Общественное" сообщил о том, что Реут арестован на два месяца. Позднее стало известно из трансляции из зала киевского суда, что Жикович также был отправлен под стражу.
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