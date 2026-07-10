Экс-депутат назвала решение КС Молдавии захватом полномочий Гагаузии

Краткий пересказ от РИА ИИ Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.

Экс-депутат Марина Таубер назвала решение Конституционного суда «рейдерским захватом полномочий автономии».

Таубер заявила, что у Гагаузии последовательно отобрали суды, прокуратуру, таможню, и выборы в парламент автономии срывают раз за разом.

КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Кишинев решением Конституционного суда силой отнимает последние рычаги самостоятельности у Гагаузии, это самый настоящий рейдерский захват полномочий автономии, заявила экс-депутат Марина Таубер.

Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе.

"То, что натворил Конституционный суд, это большой плевок в лицо каждому жителю Гагаузии и окончательное уничтожение автономии… Кишинев просто силой отжимает последние рычаги самостоятельности у региона... Это самый настоящий рейдерский захват полномочий", - написала Таубер в своем Telegram-канале.

По ее словам, у Гагаузии уже последовательно отобрали суды, прокуратуру, таможню. Таубер также напомнила, что выборы в парламент автономии срывают раз за разом.

"А теперь они решили окончательно превратить автономию в бесправное гетто, полностью подконтрольное центральной власти. Режим ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) окончательно стер исторический компромисс 1990-х годов, который спас Молдавию от этнополитического кризиса… Это позорное решение войдет в историю как акт высшего цинизма и разрушения собственной страны", - подчеркнула она.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.