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Экс-депутат назвала решение КС Молдавии захватом полномочий Гагаузии - РИА Новости, 10.07.2026
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09:06 10.07.2026 (обновлено: 09:07 10.07.2026)
Экс-депутат назвала решение КС Молдавии захватом полномочий Гагаузии

Экс-депутат назвала решение КС Молдавии рейдерским захватом полномочий Гагаузии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.
  • Экс-депутат Марина Таубер назвала решение Конституционного суда «рейдерским захватом полномочий автономии».
  • Таубер заявила, что у Гагаузии последовательно отобрали суды, прокуратуру, таможню, и выборы в парламент автономии срывают раз за разом.
КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Кишинев решением Конституционного суда силой отнимает последние рычаги самостоятельности у Гагаузии, это самый настоящий рейдерский захват полномочий автономии, заявила экс-депутат Марина Таубер.
Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Гагаузии заявили о риске ликвидации автономии после решения КС Молдавии
9 июля, 17:49
"То, что натворил Конституционный суд, это большой плевок в лицо каждому жителю Гагаузии и окончательное уничтожение автономии… Кишинев просто силой отжимает последние рычаги самостоятельности у региона... Это самый настоящий рейдерский захват полномочий", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, у Гагаузии уже последовательно отобрали суды, прокуратуру, таможню. Таубер также напомнила, что выборы в парламент автономии срывают раз за разом.
"А теперь они решили окончательно превратить автономию в бесправное гетто, полностью подконтрольное центральной власти. Режим ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) окончательно стер исторический компромисс 1990-х годов, который спас Молдавию от этнополитического кризиса… Это позорное решение войдет в историю как акт высшего цинизма и разрушения собственной страны", - подчеркнула она.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Влах обвинила правящую партию Молдавии в уничтожении Гагаузии
9 июля, 17:00
 
В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуКишиневМарина Таубер
 
 
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