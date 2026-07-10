На здании парламента Молдавии вывесили баннер против правящей партии

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты партии «Движение национальной альтернативы» (MAN) вывесили на здании парламента баннер с надписью «Долой ПДС» в знак протеста против политики правящей партии «Действие и солидарность».

Президент Молдавии Майя Санду 10 и 11 июля проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на пост премьер-министра.

Партия MAN считает, что нынешнее правительство утратило свою политическую легитимность и выступает за организацию досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Депутаты оппозиционной в Молдавии партии "Движение национальной альтернативы" (MAN) в знак протеста против политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) вывесили на здании парламента баннер с надписью "Долой ПДС", сообщает пресс-служба политформирования.

Президент Молдавии Майя Санду 10 и 11 июля проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на пост премьер-министра для формирования нового правительства. При этом 10 июля президент встречается с представителями оппозиции, а 11-го - с правящей партией "Действие и солидарность". Мэр Кишинева Ион Чебан, который является лидером MAN, входящей в парламентский блок "Альтернатива", выразил мнение, что депутатам политсилы нечего делать на встрече, которая, по его словам, лишь имитирует консультации.

"Депутаты MAN сегодня развернули баннер с надписью "Jos PAS" ("Долой ПДС" – ред.) на здании парламента в знак протеста против тяжелой ситуации в Республике Молдова и в контексте консультаций по выдвижению кандидата на пост премьер-министра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале партии.

Депутат от MAN Гайк Вартанян заявил, что, учитывая парламентское большинство ПДС, партия должна взять на себя полную ответственность за управление, в том числе путем назначения лидера политформирования Игоря Гросу премьер-министром страны.

В MAN считают, что нынешнее правительство утратило свою политическую легитимность. Партия выступает за организацию досрочных парламентских выборов.

Согласно молдавскому законодательству, после роспуска или отставки прежнего кабмина президент обязана провести консультации со всеми парламентскими силами. После этого глава государства выдвигает кандидата в премьеры, у которого будет 15 дней для формирования команды, разработки программы и получения вотума доверия в парламенте.