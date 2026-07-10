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На здании парламента Молдавии вывесили баннер против правящей партии - РИА Новости, 10.07.2026
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15:00 10.07.2026 (обновлено: 15:01 10.07.2026)
На здании парламента Молдавии вывесили баннер против правящей партии

В Молдавии оппозиция вывесила баннер против правящей партии на здании парламента

© Фото : MAN - Mișcarea Alternativa NaționalăДепутаты партии "Движение национальной альтернативы" вывесили на здании парламента баннер с надписью "Долой ПДС"
Депутаты партии Движение национальной альтернативы вывесили на здании парламента баннер с надписью Долой ПДС - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : MAN - Mișcarea Alternativa Națională
Депутаты партии "Движение национальной альтернативы" вывесили на здании парламента баннер с надписью "Долой ПДС"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты партии «Движение национальной альтернативы» (MAN) вывесили на здании парламента баннер с надписью «Долой ПДС» в знак протеста против политики правящей партии «Действие и солидарность».
  • Президент Молдавии Майя Санду 10 и 11 июля проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на пост премьер-министра.
  • Партия MAN считает, что нынешнее правительство утратило свою политическую легитимность и выступает за организацию досрочных парламентских выборов.
КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Депутаты оппозиционной в Молдавии партии "Движение национальной альтернативы" (MAN) в знак протеста против политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) вывесили на здании парламента баннер с надписью "Долой ПДС", сообщает пресс-служба политформирования.
Президент Молдавии Майя Санду 10 и 11 июля проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на пост премьер-министра для формирования нового правительства. При этом 10 июля президент встречается с представителями оппозиции, а 11-го - с правящей партией "Действие и солидарность". Мэр Кишинева Ион Чебан, который является лидером MAN, входящей в парламентский блок "Альтернатива", выразил мнение, что депутатам политсилы нечего делать на встрече, которая, по его словам, лишь имитирует консультации.
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"Депутаты MAN сегодня развернули баннер с надписью "Jos PAS" ("Долой ПДС" – ред.) на здании парламента в знак протеста против тяжелой ситуации в Республике Молдова и в контексте консультаций по выдвижению кандидата на пост премьер-министра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале партии.
Депутат от MAN Гайк Вартанян заявил, что, учитывая парламентское большинство ПДС, партия должна взять на себя полную ответственность за управление, в том числе путем назначения лидера политформирования Игоря Гросу премьер-министром страны.
В MAN считают, что нынешнее правительство утратило свою политическую легитимность. Партия выступает за организацию досрочных парламентских выборов.
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Согласно молдавскому законодательству, после роспуска или отставки прежнего кабмина президент обязана провести консультации со всеми парламентскими силами. После этого глава государства выдвигает кандидата в премьеры, у которого будет 15 дней для формирования команды, разработки программы и получения вотума доверия в парламенте.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Седьмого июля президент республики подписала указ о назначении министра экономики Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра. С 8 июля он возглавил кабинет министров и будет руководить им до формирования нового состава.
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