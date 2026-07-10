Силы ПВО сбили 4975 БПЛА и 72 управляемые авиабомбы за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО за неделю уничтожили 4975 дронов.
- Также были сбиты 10 крылатых ракет «Фламинго», 72 управляемые авиабомбы, 36 снарядов HIMARS и четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Средства ПВО за неделю уничтожили 10 крылатых ракет "Фламинго", 4975 дронов, 72 управляемые авиабомбы, 36 снарядов HIMARS ВСУ, сообщили Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, 10 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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