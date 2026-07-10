Пассажира рейса Салоники — Мюнхен едва не затянуло в разбитое окно

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"Стюардессы были в шоке, они не могли ничего сказать ни по-английски, ни по-гречески. <…> Бортпроводники совсем растерялись, не понимали, что происходит. Конечно, пилот, вероятно, что-то делал, с кем-то связывался, кого-то информировал, но мы не получили вообще никакой информации", — сказала очевидица.