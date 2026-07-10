Пассажира рейса Салоники — Мюнхен едва не затянуло в разбитое окно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На рейсе Салоники — Мюнхен авиакомпании Ryanair фрагмент двигателя оторвался и разбил окно.
- Одного пассажира, который не был пристегнут, по плечи втянуло в разбитый иллюминатор.
- Из-за разгерметизации самолет стал терять высоту, в салоне началась паника, при этом пассажирам не предоставляли никакой информации о происходящем.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пассажира рейса Салоники — Мюнхен едва не затянуло в разбитый иллюминатор самолета, рассказала летевшая этим бортом женщина по имени Христина.
"Несколько девушек, которые сидели рядом с сербским пассажиром, схватили его. Видимо, он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину почти по плечи вытащило в окно. Продолжались крики, дети плакали", — рассказала Христина в эфире радио "Тессалоники".
По ее словам, после разгерметизации самолет начал терять высоту. В салоне поднялась паника, а пассажирам никто не объяснял, что происходит.
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"Стюардессы были в шоке, они не могли ничего сказать ни по-английски, ни по-гречески. <…> Бортпроводники совсем растерялись, не понимали, что происходит. Конечно, пилот, вероятно, что-то делал, с кем-то связывался, кого-то информировал, но мы не получили вообще никакой информации", — сказала очевидица.
Она добавила, что в салоне находилось несколько врачей, они оказали пострадавшему мужчине первую помощь.
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