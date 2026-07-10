Рейтинг@Mail.ru
Пассажира рейса Салоники — Мюнхен едва не затянуло в разбитое окно - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 10.07.2026 (обновлено: 18:42 10.07.2026)
Пассажира рейса Салоники — Мюнхен едва не затянуло в разбитое окно

Пассажира рейса из Салоников в Мюнхен едва не затянуло в разбитое окно

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На рейсе Салоники — Мюнхен авиакомпании Ryanair фрагмент двигателя оторвался и разбил окно.
  • Одного пассажира, который не был пристегнут, по плечи втянуло в разбитый иллюминатор.
  • Из-за разгерметизации самолет стал терять высоту, в салоне началась паника, при этом пассажирам не предоставляли никакой информации о происходящем.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пассажира рейса Салоники — Мюнхен едва не затянуло в разбитый иллюминатор самолета, рассказала летевшая этим бортом женщина по имени Христина.
Сегодня самолет авиакомпании Ryanair экстренно вернулся в Салоники после того, как фрагмент двигателя оторвался и попал в иллюминатор. После посадки одному человеку потребовалась госпитализация.
Президент США Дональд Трамп выходит из самолета, подаренного правительством Катара - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
СМИ: новый самолет Трампа обладает меньшими возможностями
9 июля, 11:14
"Несколько девушек, которые сидели рядом с сербским пассажиром, схватили его. Видимо, он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину почти по плечи вытащило в окно. Продолжались крики, дети плакали", — рассказала Христина в эфире радио "Тессалоники".
По ее словам, после разгерметизации самолет начал терять высоту. В салоне поднялась паника, а пассажирам никто не объяснял, что происходит.
«

"Стюардессы были в шоке, они не могли ничего сказать ни по-английски, ни по-гречески. <…> Бортпроводники совсем растерялись, не понимали, что происходит. Конечно, пилот, вероятно, что-то делал, с кем-то связывался, кого-то информировал, но мы не получили вообще никакой информации", — сказала очевидица.

Она добавила, что в салоне находилось несколько врачей, они оказали пострадавшему мужчине первую помощь.
В аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет авиакомпании TezJet - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет
7 июля, 13:42
 
СалоникиМюнхенRyanairВ миреГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала