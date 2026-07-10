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Россиянка рассказала об убийствах в мошенническом центре в Мьянме - РИА Новости, 10.07.2026
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05:23 10.07.2026
Россиянка рассказала об убийствах в мошенническом центре в Мьянме

освобожденная россиянка заявила, что в колл-центре в Мьянме убивают пачками

© AP Photo / The Myanmar Military True News Information TeamВоенные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма
Военные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team
Военные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка была освобождена из мошеннического центра в Мьянме.
  • В центре под угрозой убийства ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах, используя изображения с ее лицом, созданные с помощью искусственного интеллекта.
  • По словам россиянки, в комплексе удерживали несовершеннолетних и применяли к ним физическое насилие, а также там происходят массовые убийства.
ДЖАКАРТА, 10 июл – РИА Новости. Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, заявила РИА Новости, что в комплексе, где ее удерживали, "людей убивают пачками", а среди пленников много несовершеннолетних.
По словам россиянки, после знакомства с гражданином Китая ее обманом вывезли в Мьянму и продали в закрытый мошеннический центр. Там под угрозой убийства ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах, используя созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
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"Я видела там очень много несовершеннолетних. Некоторым было всего по 17 лет. Их били палками, электрошокерами. Смотришь на них - просто дети. Было очень тяжело это видеть", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, о массовых убийствах заключенных она узнала из китайских новостей, посвященных этому мошенническому комплексу, а также от китайских граждан, с которыми познакомилась уже после освобождения.
"Я перевожу китайские новости, и там очень много сообщений именно про этот парк - что там и убивают, и избивают людей. Китайцы, с которыми я сейчас нахожусь в депортационном центре, тоже говорят про мой парк, что там людей пачками убивают", - рассказала россиянка.
Ранее в посольстве России в Мьянме сообщили РИА Новости, что освобожденная россиянка была передана сотрудникам российского посольства в Таиланде для организации ее безопасного возвращения на родину. В дипмиссии отметили, что операция стала результатом совместной работы российских дипломатических представительств, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
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