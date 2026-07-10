Россиянка рассказала об убийствах в мошенническом центре в Мьянме

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка была освобождена из мошеннического центра в Мьянме.

В центре под угрозой убийства ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах, используя изображения с ее лицом, созданные с помощью искусственного интеллекта.

По словам россиянки, в комплексе удерживали несовершеннолетних и применяли к ним физическое насилие, а также там происходят массовые убийства.

ДЖАКАРТА, 10 июл – РИА Новости. Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, заявила РИА Новости, что в комплексе, где ее удерживали, "людей убивают пачками", а среди пленников много несовершеннолетних.

По словам россиянки, после знакомства с гражданином Китая ее обманом вывезли в Мьянму и продали в закрытый мошеннический центр. Там под угрозой убийства ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах, используя созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.

"Я видела там очень много несовершеннолетних. Некоторым было всего по 17 лет. Их били палками, электрошокерами. Смотришь на них - просто дети. Было очень тяжело это видеть", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, о массовых убийствах заключенных она узнала из китайских новостей, посвященных этому мошенническому комплексу, а также от китайских граждан, с которыми познакомилась уже после освобождения.

"Я перевожу китайские новости, и там очень много сообщений именно про этот парк - что там и убивают, и избивают людей. Китайцы, с которыми я сейчас нахожусь в депортационном центре, тоже говорят про мой парк, что там людей пачками убивают", - рассказала россиянка.