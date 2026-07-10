Подозреваемых в убийстве Березовской внесли в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемые в убийстве Анастасии Березовской — бывший полицейский Виталий Жикович и сотрудник ГУР Минобороны Украины Владислав Реут — попали в базу данных сайта «Миротворец».

Оба подозреваемых были отправлены под стражу.

Тело Анастасии Березовской было найдено под Киевом, офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в ее убийстве.

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Подозреваемые в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, - бывший полицейский Виталий Жикович и сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Владислав Реут - попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

В четверг телеканал "Общественное" сообщил о том, что Реут арестован на два месяца. Позднее стало известно из трансляции из зала киевского суда, что Жикович также был отправлен под стражу.

Персональные данные подозреваемых были внесены в базу сайта в четверг. "Миротворец" называет их "организаторами и исполнителями заказных убийств".

Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины и бывшего правоохранителя.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.