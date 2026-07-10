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Подозреваемых в убийстве Березовской внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 10.07.2026
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09:05 10.07.2026 (обновлено: 09:30 10.07.2026)
Подозреваемых в убийстве Березовской внесли в базу "Миротворца"

Подозреваемых в убийстве покушавшейся на Ермолаева внесли в базу "Миротворца"

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемые в убийстве Анастасии Березовской — бывший полицейский Виталий Жикович и сотрудник ГУР Минобороны Украины Владислав Реут — попали в базу данных сайта «Миротворец».
  • Оба подозреваемых были отправлены под стражу.
  • Тело Анастасии Березовской было найдено под Киевом, офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в ее убийстве.
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Подозреваемые в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, - бывший полицейский Виталий Жикович и сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Владислав Реут - попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
В четверг телеканал "Общественное" сообщил о том, что Реут арестован на два месяца. Позднее стало известно из трансляции из зала киевского суда, что Жикович также был отправлен под стражу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Европейский выбор Киева: "райский сад" в ожидании политических убийств
9 июля, 08:00
Персональные данные подозреваемых были внесены в базу сайта в четверг. "Миротворец" называет их "организаторами и исполнителями заказных убийств".
Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины и бывшего правоохранителя.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
Сотрудник ГУР Украины, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Подозреваемый в убийстве Березовской утверждает, что ее убил не он
9 июля, 15:27
 
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