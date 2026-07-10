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ВСУ препятствуют поставке продуктов в Херсонской области, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.07.2026
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ВСУ препятствуют поставке продуктов в Херсонской области, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ препятствуют поставке продуктов и лекарств в Херсонской области

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ, используя беспилотники, ежедневно атакуют транспорт в Херсонской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
  • Атаки создают препятствия для поставок продуктов питания и медикаментов гражданскому населению, а также не дают эвакуировать больных и пострадавших.
  • Из-за украинских дронов особенно опасно перемещаться по дороге между Голой Пристанью и Алешками, где обочины заполнены остовами сгоревших гражданских машин, а на дороге дистанционно размещаются мины.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ, используя беспилотники, ежедневно атакуют транспорт и препятствуют поставке продуктов и медикаментов гражданскому населению в Херсонской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Херсонской области бандеровцы, используя дроны, блокируют транспортную коммуникацию для целых населенных пунктов. Ежедневное минирование и постоянные атаки на транспорт, создают препятствия для поставок продуктов питания и медикаментов гражданскому населению, а также не дают эвакуировать больных и пострадавших", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
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По его словам, эти действия делают общественный транспорт крайне опасным средством передвижения.
Дипломат добавил, что из-за украинских дронов особенно опасно перемещаться по дороге между населенными пунктами Голая Пристань и Алешки. На этом пути, по уточнению Мирошника, обочины заполнены остовами сгоревших гражданских машин, на дороге дистанционно размещаются мины, на которых подрывается как транспорт, так и обычные пешеходы.
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