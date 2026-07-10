ВСУ препятствуют поставке продуктов в Херсонской области, заявил Мирошник

Дипломат добавил, что из-за украинских дронов особенно опасно перемещаться по дороге между населенными пунктами Голая Пристань и Алешки. На этом пути, по уточнению Мирошника, обочины заполнены остовами сгоревших гражданских машин, на дороге дистанционно размещаются мины, на которых подрывается как транспорт, так и обычные пешеходы.