Киев пытается запугать жителей Херсонской области, заявил Мирошник

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре пытается запугать жителей Херсонской области и повлиять на их отношение к России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мирошник со ссылкой на местные власти сообщил, что на левобережной части Херсонской области в результате ударов ВСУ повреждены или разрушены около 11 тысяч индивидуальных и многоквартирных жилых домов. По его словам, эти разрушения стали следствием не боевых действий, а целенаправленных ударов по гражданским объектам.