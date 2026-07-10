Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области, чтобы запугать жителей.
- Такие действия направлены на влияние на настроения людей и их веру в способность России добиться целей специальной военной операции.
- На левобережной части Херсонской области повреждены или разрушены около 11 тысяч жилых домов в результате целенаправленных ударов ВСУ по гражданским объектам.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре пытается запугать жителей Херсонской области и повлиять на их отношение к России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Украинские боевики такими действиями стремятся выдавить, уничтожить или, как минимум, запугать гражданское население региона. Повлиять на настроения людей, на их веру в способность России победить и добиться целей специальной военной операции", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
Мирошник со ссылкой на местные власти сообщил, что на левобережной части Херсонской области в результате ударов ВСУ повреждены или разрушены около 11 тысяч индивидуальных и многоквартирных жилых домов. По его словам, эти разрушения стали следствием не боевых действий, а целенаправленных ударов по гражданским объектам.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года.