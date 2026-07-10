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Киев пытается запугать жителей Херсонской области, заявил Мирошник - РИА Новости, 10.07.2026
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15:37 10.07.2026
Киев пытается запугать жителей Херсонской области, заявил Мирошник

Мирошник: Киев пытается запугать жителей Херсонской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области, чтобы запугать жителей.
  • Такие действия направлены на влияние на настроения людей и их веру в способность России добиться целей специальной военной операции.
  • На левобережной части Херсонской области повреждены или разрушены около 11 тысяч жилых домов в результате целенаправленных ударов ВСУ по гражданским объектам.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре пытается запугать жителей Херсонской области и повлиять на их отношение к России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Украинские боевики такими действиями стремятся выдавить, уничтожить или, как минимум, запугать гражданское население региона. Повлиять на настроения людей, на их веру в способность России победить и добиться целей специальной военной операции", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
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Мирошник со ссылкой на местные власти сообщил, что на левобережной части Херсонской области в результате ударов ВСУ повреждены или разрушены около 11 тысяч индивидуальных и многоквартирных жилых домов. По его словам, эти разрушения стали следствием не боевых действий, а целенаправленных ударов по гражданским объектам.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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В миреХерсонская областьРоссияКиевРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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