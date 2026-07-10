Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры не повлияют на военные возможности России.

Он считает, что истинная цель атак ВСУ — создание невыносимых условий для жизни гражданского населения.

Президент России Владимир Путин заявил, что чем больше противник наносит ударов по объектам инфраструктуры РФ, тем шире придется делать зону безопасности.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры никак не повлияют на военные возможности России, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

ВСУ ежедневно и целенаправленно бьет по объектам энергетической инфраструктуры. Они прекрасно знают, что такими ударами никак не повлияют на военные возможности России", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".

По его словам, истинная цель этих атак - создание невыносимых условий для жизни гражданского населения, что является прямым нарушением Женевских конвенций и перекладывает все тяготы военных действий на плечи мирных жителей.