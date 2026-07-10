Мирошник оценил удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры не повлияют на военные возможности России.
- Он считает, что истинная цель атак ВСУ — создание невыносимых условий для жизни гражданского населения.
- Президент России Владимир Путин заявил, что чем больше противник наносит ударов по объектам инфраструктуры РФ, тем шире придется делать зону безопасности.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры никак не повлияют на военные возможности России, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"ВСУ ежедневно и целенаправленно бьет по объектам энергетической инфраструктуры. Они прекрасно знают, что такими ударами никак не повлияют на военные возможности России", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
По его словам, истинная цель этих атак - создание невыносимых условий для жизни гражданского населения, что является прямым нарушением Женевских конвенций и перекладывает все тяготы военных действий на плечи мирных жителей.
Президент России Владимир Путин на совещании на пункте управления Объединенной группировки войск 3 июля заявил, что чем больше противник наносит ударов по объектам инфраструктуры РФ, тем шире придется делать зону безопасности.