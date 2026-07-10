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ВСУ в июне выпустили 6,5 тысяч снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 10.07.2026
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15:23 10.07.2026 (обновлено: 18:03 10.07.2026)
ВСУ в июне выпустили 6,5 тысяч снарядов по Херсонской области

Мирошник: ВСУ в июне выпустили 6,5 тысяч снарядов по Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ выпустили не менее 6,5 тысяч боеприпасов по гражданским объектам Херсонской области в июне 2026 года.
  • Он отметил, что среди используемых боеприпасов все чаще встречаются ударные дроны большого и малого радиусов действия.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ВСУ выпустили не менее 6,5 тысяч боеприпасов по гражданским объектам Херсонской области только в июне 2026 года, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Только в июне текущего года по гражданским объектам области было выпушено не менее 6,5 тысяч боеприпасов различных модификаций и калибров. Однако сейчас в этом списке все больше фиксируется ударных дронов большого и малого радиусов действия, которое атакуют гражданское население", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
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