Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что режим Владимира Зеленского решил сосредоточиться на террористическом давлении на население, не имея перспектив в военном плане.

Мирошник подчеркнул, что население Херсонской области столкнулось с террористическими действиями, организованными Киевом.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского решил сосредоточиться на террористическом давлении на население, не имея перспектив в военном плане, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что за достаточно короткую историю своего пребывания в Российской Федерации население Херсонской области столкнулось с целой "гаммой" террористических действий, организованных Киевом

"Не имея никаких военных перспектив продвижения, режим Зеленского сосредоточился на организации террористического давления на население, которое в пафосных речах до последнего времени старался называть "своим", а на деле санкционировал убийства, обстрелы и блокады целых населенных агломераций", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".