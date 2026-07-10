Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что режим Владимира Зеленского решил сосредоточиться на террористическом давлении на население, не имея перспектив в военном плане.
- Мирошник подчеркнул, что население Херсонской области столкнулось с террористическими действиями, организованными Киевом.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского решил сосредоточиться на террористическом давлении на население, не имея перспектив в военном плане, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что за достаточно короткую историю своего пребывания в Российской Федерации население Херсонской области столкнулось с целой "гаммой" террористических действий, организованных Киевом.
"Не имея никаких военных перспектив продвижения, режим Зеленского сосредоточился на организации террористического давления на население, которое в пафосных речах до последнего времени старался называть "своим", а на деле санкционировал убийства, обстрелы и блокады целых населенных агломераций", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.