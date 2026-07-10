Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что киевский режим совершил в Херсонской области серию экологических преступлений и теракты против сооружений, содержащих опасные силы.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к тяжелым экологическим последствиям: были уничтожены тысячи гектаров плодородных посевных земель, осушен крымский водный канал.

В результате обрушения плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года произошло наводнение, затронувшее 23 населенных пункта, более 10 тысяч человек были эвакуированы, свыше 60 погибли.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим совершил в Херсонской области серию экологических преступлений и теракты против сооружений, "содержащих опасные силы", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Украинский режим на территории Херсонской области совершал целую серию экологических преступлений, а также теракты против сооружений, "содержащих опасные силы", что является нарушением значимых норм и принципов международного гуманитарного права ", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".

По его словам, подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к тяжелым экологическим последствиям, уничтожив тысячи гектаров плодородных посевных земель, осушив крымский водный канал, по которому пресной водой снабжался полуостров Крым с населением более двух миллионов человек.

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.

В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуированы было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.