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Мирошник обвинил Киев в совершении экологических преступлений - РИА Новости, 10.07.2026
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15:33 10.07.2026
Мирошник обвинил Киев в совершении экологических преступлений

Мирошик: Киев совершил серию экологических преступлений в Херсонской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что киевский режим совершил в Херсонской области серию экологических преступлений и теракты против сооружений, содержащих опасные силы.
  • Подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к тяжелым экологическим последствиям: были уничтожены тысячи гектаров плодородных посевных земель, осушен крымский водный канал.
  • В результате обрушения плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года произошло наводнение, затронувшее 23 населенных пункта, более 10 тысяч человек были эвакуированы, свыше 60 погибли.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим совершил в Херсонской области серию экологических преступлений и теракты против сооружений, "содержащих опасные силы", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Украинский режим на территории Херсонской области совершал целую серию экологических преступлений, а также теракты против сооружений, "содержащих опасные силы", что является нарушением значимых норм и принципов международного гуманитарного права ", - сказал Мирошник в ходе международного онлайн-телемоста "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".
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По его словам, подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к тяжелым экологическим последствиям, уничтожив тысячи гектаров плодородных посевных земель, осушив крымский водный канал, по которому пресной водой снабжался полуостров Крым с населением более двух миллионов человек.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.
В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуированы было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Согласно нормам международного гуманитарного права, а именно статье 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, к "сооружениям, содержащим опасные силы" относятся плотины, дамбы и атомные электростанции. Нападения на такие объекты запрещены, даже если они являются военными объектами, если такие нападения могут вызвать высвобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.
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