Рейтинг@Mail.ru
Минск хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 10.07.2026 (обновлено: 07:47 10.07.2026)
Минск хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу

Минск хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу с детьми

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРебенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске
Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минск хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу, сообщила представитель МИД Белоруссии Ирина Величко.
  • Республика обратилась в международные организации и инициировала созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.
  • Минск представил подробную информацию от следственного органа, возбудившего уголовное дело, с видеосюжетом и фотографиями.
ВЕНА, 10 июл — РИА Новости. Минск хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу, заявила РИА Новости начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко.
"Да, планируем", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.
Оператор снимает логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
ОБСЕ проигнорировала атаку ВСУ на автобус с детьми, заявил постпред России
3 июля, 03:15
Дипломат добавила, что белорусская сторона уже обратилась в международные организации.
«
"Такой вопиющий случай нельзя было оставить без внимания. Моментально, сразу же, как только произошла эта атака, которую мы считаем спровоцированной агрессией в отношении белорусских мирных граждан, мы выступили на всех площадках: ООН в Женеве, в ОБСЕ были сделаны заявления. И самым главным мероприятием, как мы считаем, был созыв по инициативе Беларуси чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН", — уточнила представитель министерства.
При этом, по ее словам, Минск не ждет каких-то реальных результатов, понимая риторику и циничность подходов западных и украинских коллег.
"Но, тем не менее, вопрос поднят, он озвучен на международной площадке для того, чтобы не было замыливания и неправильного восприятия происходящих процессов, потому что та политика, которая сегодня навязывается украинскими недальновидными политиками в отношении Беларуси, направлена непосредственно на то, чтобы втянуть нас сегодня в вооруженную фазу конфликта на Украине", — пояснила Величко.
Она также назвала обвинения и требования в адрес Белоруссии недопустимыми, особенно когда власти ставят ультиматум в адрес руководства другого суверенного государства.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Постпред Белоруссии объяснил, почему был нанесен удар по автобусу с детьми
30 июня, 00:41
"Это вопиющий случай нарушения всех международно-правовых норм и даже моральных и этических норм взаимоповедения. Мы видим, что тех обвинений, которые Украина пытается сфабриковать в отношении Беларуси, сегодня недостаточно. Поэтому создаются вот такие циничные, кощунственные акты агрессии, как нападение на гражданский автобус", — добавила собеседница агентства.
Дипломат напомнила, что в автобусе находились дети, которые ехали на оздоровление, тренинги и на обмен спортивным опытом. Она уточнила, что Минск представил подробную информацию от следственного органа, возбудившего уголовное дело, с видеосюжетом и фотографиями.
«
"Все было подтверждено убедительными примерами и фактами о том, что произошло на самом деле и кто за этим стоит. Нам нужно и дальше использовать международные организации как площадку для таких случаев, чтобы не было однобокого и узконаправленного интерпретирования складывающейся сегодня ситуации", — заключила представитель МИД Белоруссии.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, шестеро из них — дети.
В России и Белоруссии возбудили уголовные дела по статьям о терроризме.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Белоруссии возбудили дело после атаки БПЛА по автобусу под Брянском
30 июня, 00:33
 
В миреБелоруссияМинскГомельская областьВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала