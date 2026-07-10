Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске. Архивное фото

Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске

Краткий пересказ от РИА ИИ Минск хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу, сообщила представитель МИД Белоруссии Ирина Величко.

Республика обратилась в международные организации и инициировала созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.

Минск представил подробную информацию от следственного органа, возбудившего уголовное дело, с видеосюжетом и фотографиями.

ВЕНА, 10 июл — РИА Новости. Минск хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу, заявила РИА Новости начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко.

"Да, планируем", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Дипломат добавила, что белорусская сторона уже обратилась в международные организации.

« "Такой вопиющий случай нельзя было оставить без внимания. Моментально, сразу же, как только произошла эта атака, которую мы считаем спровоцированной агрессией в отношении белорусских мирных граждан, мы выступили на всех площадках: ООН в Женеве, в ОБСЕ были сделаны заявления. И самым главным мероприятием, как мы считаем, был созыв по инициативе Беларуси чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН", — уточнила представитель министерства.

При этом, по ее словам, Минск не ждет каких-то реальных результатов, понимая риторику и циничность подходов западных и украинских коллег.

"Но, тем не менее, вопрос поднят, он озвучен на международной площадке для того, чтобы не было замыливания и неправильного восприятия происходящих процессов, потому что та политика, которая сегодня навязывается украинскими недальновидными политиками в отношении Беларуси , направлена непосредственно на то, чтобы втянуть нас сегодня в вооруженную фазу конфликта на Украине", — пояснила Величко.

Она также назвала обвинения и требования в адрес Белоруссии недопустимыми, особенно когда власти ставят ультиматум в адрес руководства другого суверенного государства.

"Это вопиющий случай нарушения всех международно-правовых норм и даже моральных и этических норм взаимоповедения. Мы видим, что тех обвинений, которые Украина пытается сфабриковать в отношении Беларуси, сегодня недостаточно. Поэтому создаются вот такие циничные, кощунственные акты агрессии, как нападение на гражданский автобус", — добавила собеседница агентства.

Дипломат напомнила, что в автобусе находились дети, которые ехали на оздоровление, тренинги и на обмен спортивным опытом. Она уточнила, что Минск представил подробную информацию от следственного органа, возбудившего уголовное дело, с видеосюжетом и фотографиями.

« "Все было подтверждено убедительными примерами и фактами о том, что произошло на самом деле и кто за этим стоит. Нам нужно и дальше использовать международные организации как площадку для таких случаев, чтобы не было однобокого и узконаправленного интерпретирования складывающейся сегодня ситуации", — заключила представитель МИД Белоруссии.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, шестеро из них — дети.