Топ-менеджера "Энергоатома" обвинили в отмывании денег по делу "Мидас"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании "Энергоатом" предъявлено новое обвинение в отмывании 30 миллионов гривен по делу "Мидас".

Дмитрий Басов, представитель компании "Энергоатом", фигурирующий в деле о коррупции, вышел из СИЗО под залог 25 декабря 2025 года.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности украинской компании "Энергоатом" предъявлено новое обвинение в отмывании 30 миллионов гривен (674,9 тысячи долларов) по делу "Мидас", сообщила в пятницу специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП).

Дело "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики получило скандальную известность, поскольку касалось ближайших соратников Владимира Зеленского , включая его экс-руководителя офиса. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины в ноябре 2025 года избрал меру пресечения представителю компании "Энергоатом" Дмитрию Басову, фигурирующему в деле о коррупции в украинской энергетической сфере, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 миллионов гривен (953,28 тысячи долларов). Как сообщил украинский телеканал "ТСН", Басов вышел из СИЗО 25 декабря 2025 года под залог.

"По поручению руководителя САП прокурор сообщил о новом подозрении по делу "Мидас". Речь идет о бывшем исполнительном директоре по физической защите и безопасности компании (в материалах следствия – Тенор). Его подозревают в отмывании средств, полученных по преступной схеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.

В сообщении говорится, что Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) установлено, что с 2023 по 2025 годы обвиняемый легализовал более 30 миллионов гривен, полученных от реализации этой схемы.

По данным САП, за полученные средства экс-чиновник приобрел два люксовых автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более восьми миллионов гривен (179,9 тысячи долларов), элитную недвижимость на Украине и на индонезийском острове Бали на сумму более 19 миллионов гривен (427,4 тысячи долларов), а также различные предметы роскоши. По информации САП, для сокрытия происхождения средств и с целью сделать невозможным разоблачение преступления, обвиняемый использовал криптовалюту, а все активы оформлял на близкого человека.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.