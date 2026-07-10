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Топ-менеджера "Энергоатома" обвинили в отмывании денег по делу "Мидас" - РИА Новости, 10.07.2026
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18:44 10.07.2026 (обновлено: 19:06 10.07.2026)
Топ-менеджера "Энергоатома" обвинили в отмывании денег по делу "Мидас"

На Украине обвинили топ-менеджера "Энергоатома" в отмывании 30 миллионов гривен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании "Энергоатом" предъявлено новое обвинение в отмывании 30 миллионов гривен по делу "Мидас".
  • Дмитрий Басов, представитель компании "Энергоатом", фигурирующий в деле о коррупции, вышел из СИЗО под залог 25 декабря 2025 года.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности украинской компании "Энергоатом" предъявлено новое обвинение в отмывании 30 миллионов гривен (674,9 тысячи долларов) по делу "Мидас", сообщила в пятницу специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП).
Дело "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики получило скандальную известность, поскольку касалось ближайших соратников Владимира Зеленского, включая его экс-руководителя офиса. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины в ноябре 2025 года избрал меру пресечения представителю компании "Энергоатом" Дмитрию Басову, фигурирующему в деле о коррупции в украинской энергетической сфере, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 миллионов гривен (953,28 тысячи долларов). Как сообщил украинский телеканал "ТСН", Басов вышел из СИЗО 25 декабря 2025 года под залог.
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"По поручению руководителя САП прокурор сообщил о новом подозрении по делу "Мидас". Речь идет о бывшем исполнительном директоре по физической защите и безопасности компании (в материалах следствия – Тенор). Его подозревают в отмывании средств, полученных по преступной схеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
В сообщении говорится, что Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) установлено, что с 2023 по 2025 годы обвиняемый легализовал более 30 миллионов гривен, полученных от реализации этой схемы.
По данным САП, за полученные средства экс-чиновник приобрел два люксовых автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более восьми миллионов гривен (179,9 тысячи долларов), элитную недвижимость на Украине и на индонезийском острове Бали на сумму более 19 миллионов гривен (427,4 тысячи долларов), а также различные предметы роскоши. По информации САП, для сокрытия происхождения средств и с целью сделать невозможным разоблачение преступления, обвиняемый использовал криптовалюту, а все активы оформлял на близкого человека.
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Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
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