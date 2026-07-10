Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продюсера RT Джеймса Скотта задержали и допросили в аэропорту Манчестера.
- В МИД России заявили, что это акция устрашения, которая вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Задержание и допрос продюсера RT Джеймса Скотта в аэропорту Манчестера являются показательной акцией устрашения, полностью вписывающейся в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Эта показательная акция устрашения полностью вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона, о которой мы не раз говорили", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД РФ подчеркнули, что британские власти целенаправленно, последовательно и изобретательно оказывают давление на тех, кто открыто и правомерно пытается взаимодействовать с Россией.
Ранее в среду Скотт сообщил, что его 2,5 часа допрашивали в аэропорту Манчестера на тему политических взглядов.
Продюсер был задержан на основании статьи 3 Закона о борьбе с терроризмом, у него изъяли всю технику. Позже главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уточнила, что обвинений Скотту не предъявили и сейчас с ним все в порядке.