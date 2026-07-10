В МИД назвали допрос продюсера RT в Британии акцией устрашения

Продюсер был задержан на основании статьи 3 Закона о борьбе с терроризмом, у него изъяли всю технику. Позже главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уточнила, что обвинений Скотту не предъявили и сейчас с ним все в порядке.