Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала безграничным лицемерием задержание и допрос в Британии продюсера RT.
- По ее словам, британские власти притесняют независимые СМИ и вводят санкции против журналистов, заявляя при этом о приверженности «свободе прессы по всему миру».
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Официальный представитель мид рф Мария Захарова назвала безграничным лицемерием задержание и допрос в Британии продюсера RT.
"Акция устрашения в аэропорту Манчестера вновь высветила безграничное лицемерие английских властей",- заявила она, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Дипломат пояснила, что, притесняя независимые СМИ и вводя нелегитимные санкции против журналистов, честно выполняющих свой профессиональный долг, британские официальные лица заявляют о приверженности "свободе прессы по всему миру", об озабоченности нарушениями в третьих странах. При этом она напомнила, что вещание RT заблокировано на в Великобритании с 2022 года.