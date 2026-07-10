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В МИД прокомментировали задержание и допрос продюссера RT в Британии - РИА Новости, 10.07.2026
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17:19 10.07.2026 (обновлено: 17:34 10.07.2026)
В МИД прокомментировали задержание и допрос продюссера RT в Британии

МИД назвал безграничным лицимерием задержание и допрос Джеймса Скотта в Британии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала безграничным лицемерием задержание и допрос в Британии продюсера RT.
  • По ее словам, британские власти притесняют независимые СМИ и вводят санкции против журналистов, заявляя при этом о приверженности «свободе прессы по всему миру».
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Официальный представитель мид рф Мария Захарова назвала безграничным лицемерием задержание и допрос в Британии продюсера RT.
"Акция устрашения в аэропорту Манчестера вновь высветила безграничное лицемерие английских властей",- заявила она, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Дипломат пояснила, что, притесняя независимые СМИ и вводя нелегитимные санкции против журналистов, честно выполняющих свой профессиональный долг, британские официальные лица заявляют о приверженности "свободе прессы по всему миру", об озабоченности нарушениями в третьих странах. При этом она напомнила, что вещание RT заблокировано на в Великобритании с 2022 года.
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