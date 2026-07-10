Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство обороны Молдавии использовало фотографию из Освенцима в качестве иллюстрации «жертв сталинизма».
- В МИД РФ назвали это действие прямым историческим подлогом и попыткой фальсификации истории.
- В российском МИД подчеркнули, что таким образом пытаются уравнять Третий рейх и Советский Союз.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии попыталось подло фальсифицировать историю через уравнивание Третьего рейха и Советского Союза, опубликовав фотографию из Освенцима в качестве иллюстрации "жертв сталинизма", заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В рубрике "Антифейк" МИД РФ привел фотографии, свидетельствующие о "запредельно циничном историческом фейке минобороны Республики Молдова".
Таким образом режим президента Молдавии Майи Санду в очередной раз явил миру свою сущность, указали в МИД.
"Невозможно представить, что речь идет об ошибке. Налицо вульгарная, подлая попытка фальсификации истории через уравнивание Третьего рейха и Советского Союза. И делается это по брюссельским лекалам, через ложь и перекладывание ответственности за преступления гитлеровцев и их приспешников", - подчеркнули в российском МИД.
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