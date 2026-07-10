В Молдавии выдали фото из Освенцима за "жертв сталинизма", заявил МИД

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии попыталось подло фальсифицировать историю через уравнивание Третьего рейха и Советского Союза, опубликовав фотографию из Освенцима в качестве иллюстрации "жертв сталинизма", заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Таким образом режим президента Молдавии Майи Санду в очередной раз явил миру свою сущность, указали в МИД.

"Невозможно представить, что речь идет об ошибке. Налицо вульгарная, подлая попытка фальсификации истории через уравнивание Третьего рейха и Советского Союза. И делается это по брюссельским лекалам, через ложь и перекладывание ответственности за преступления гитлеровцев и их приспешников", - подчеркнули в российском МИД.