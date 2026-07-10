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В Молдавии выдали фото из Освенцима за "жертв сталинизма", заявил МИД - РИА Новости, 10.07.2026
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16:51 10.07.2026
В Молдавии выдали фото из Освенцима за "жертв сталинизма", заявил МИД

МИД: МО Молдавии выдало фото из Освенцима за иллюстрации "жертв сталинизма"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны Молдавии использовало фотографию из Освенцима в качестве иллюстрации «жертв сталинизма».
  • В МИД РФ назвали это действие прямым историческим подлогом и попыткой фальсификации истории.
  • В российском МИД подчеркнули, что таким образом пытаются уравнять Третий рейх и Советский Союз.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии попыталось подло фальсифицировать историю через уравнивание Третьего рейха и Советского Союза, опубликовав фотографию из Освенцима в качестве иллюстрации "жертв сталинизма", заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В рубрике "Антифейк" МИД РФ привел фотографии, свидетельствующие о "запредельно циничном историческом фейке минобороны Республики Молдова".
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"Шестого июля министерство обороны Молдавии совершило прямой исторический подлог: использовало фотографию доставленных немцами на "фабрику смерти" Освенцим евреев в качестве иллюстрации... "жертв сталинизма"", - говорится в сообщении дипведомства.
Таким образом режим президента Молдавии Майи Санду в очередной раз явил миру свою сущность, указали в МИД.
"Невозможно представить, что речь идет об ошибке. Налицо вульгарная, подлая попытка фальсификации истории через уравнивание Третьего рейха и Советского Союза. И делается это по брюссельским лекалам, через ложь и перекладывание ответственности за преступления гитлеровцев и их приспешников", - подчеркнули в российском МИД.
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В миреМолдавияОсвенцимРоссияМайя Санду
 
 
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