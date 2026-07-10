Рейтинг@Mail.ru
Москва ответит на агрессивные действия в свой адрес, заявили в МИД - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 10.07.2026 (обновлено: 08:13 10.07.2026)
Москва ответит на агрессивные действия в свой адрес, заявили в МИД

МИД: Москва решительно ответит на агрессивные действия в свой адрес

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва предупредила о решительном и разрушительном ответе на агрессивные действия в свой адрес.
  • В МИД РФ заявили, что оставляют за собой право отвечать на угрозы всеми имеющимися силами и средствами.
  • Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва решительно ответит всеми силами и средствами на агрессивные действия в свой адрес, ответ будет разрушителен для инициаторов таких действий, заявили в МИД РФ.
"Мы еще раз подчеркиваем, что подобные авантюрные замыслы и их реализация будут иметь далекоидущие последствия. Предупреждаем, что ответ на агрессивные действия в отношении нашей страны будет решительным и разрушительным для их инициаторов. Оставляем за собой право отвечать на угрозы в наш адрес всеми имеющимися силами и средствами", - сказали "Известиям" в Департаменте информации и печати МИД России, комментируя помощь НАТО киевскому режиму.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В МИД заявили об актуальности задач СВО
Вчера, 01:14
 
В миреРоссияМоскваУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала