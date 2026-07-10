Москва ответит на агрессивные действия в свой адрес, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва предупредила о решительном и разрушительном ответе на агрессивные действия в свой адрес.
- В МИД РФ заявили, что оставляют за собой право отвечать на угрозы всеми имеющимися силами и средствами.
- Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва решительно ответит всеми силами и средствами на агрессивные действия в свой адрес, ответ будет разрушителен для инициаторов таких действий, заявили в МИД РФ.
"Мы еще раз подчеркиваем, что подобные авантюрные замыслы и их реализация будут иметь далекоидущие последствия. Предупреждаем, что ответ на агрессивные действия в отношении нашей страны будет решительным и разрушительным для их инициаторов. Оставляем за собой право отвечать на угрозы в наш адрес всеми имеющимися силами и средствами", - сказали "Известиям" в Департаменте информации и печати МИД России, комментируя помощь НАТО киевскому режиму.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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