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В МИД заявили об актуальности задач СВО - РИА Новости, 10.07.2026
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01:14 10.07.2026 (обновлено: 02:21 10.07.2026)
В МИД заявили об актуальности задач СВО

Захарова: героизация Киевом бандеровцев подтверждает актуальность задач СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД РФ заявил, что атаки Киева по мирным жителям России и шаги по героизации бандеровцев подтверждают актуальность задач СВО.
  • Мария Захарова напомнила об атаках ВСУ на автобус в Белгородской области, на туристический автобус по маршруту "Минск — Анапа", на энергетические объекты РФ, а также о стремлении киевского режима героизировать приспешников фашистов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Атаки Киева по мирным жителям России в первые дни июля и новые шаги по героизации бандеровцев подтверждают актуальность задач СВО, заявил МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в опубликованном на сайте ведомства комментарии напомнила об атаках ВСУ на автобус в Белгородской области и туристический автобус по маршруту "Минск - Анапа", на энергетические объекты РФ, а также о стремлении киевского режима героизировать приспешников фашистов.
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"Все вышеперечисленные факты подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории. Эти цели будут обязательно достигнуты", - говорится в комментарии.
Героизация пособников нацистов на Украине вновь оказалась в центре внимания в 2026 году, когда Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России террористические организации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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