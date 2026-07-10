Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД РФ заявил, что атаки Киева по мирным жителям России и шаги по героизации бандеровцев подтверждают актуальность задач СВО.
- Мария Захарова напомнила об атаках ВСУ на автобус в Белгородской области, на туристический автобус по маршруту "Минск — Анапа", на энергетические объекты РФ, а также о стремлении киевского режима героизировать приспешников фашистов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Атаки Киева по мирным жителям России в первые дни июля и новые шаги по героизации бандеровцев подтверждают актуальность задач СВО, заявил МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в опубликованном на сайте ведомства комментарии напомнила об атаках ВСУ на автобус в Белгородской области и туристический автобус по маршруту "Минск - Анапа", на энергетические объекты РФ, а также о стремлении киевского режима героизировать приспешников фашистов.
"Все вышеперечисленные факты подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории. Эти цели будут обязательно достигнуты", - говорится в комментарии.
Героизация пособников нацистов на Украине вновь оказалась в центре внимания в 2026 году, когда Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России террористические организации.