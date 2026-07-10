Мужчина напал на пассажира на станции метро "Павелецкая"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мужчина, поссорившись с другим пассажиром, ударил его ножом на станции метро "Павелецкая" в Москве, пострадавший госпитализирован, напавший задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Пострадавший госпитализирован, ему оказана вся необходимая помощь.

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его на станции "Лесопарковая" - им оказался 23-летний мужчина. Он доставлен в отдел полиции.