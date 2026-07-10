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Мужчина напал на пассажира на станции метро "Павелецкая" - РИА Новости, 10.07.2026
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12:23 10.07.2026
Мужчина напал на пассажира на станции метро "Павелецкая"

Мужчина напал на пассажира с ножом на станции метро "Павелецкая"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На станции метро "Павелецкая" в Москве мужчина ударил другого пассажира ножом.
  • Пострадавший госпитализирован, нападавший задержан на станции "Лесопарковая".
  • Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мужчина, поссорившись с другим пассажиром, ударил его ножом на станции метро "Павелецкая" в Москве, пострадавший госпитализирован, напавший задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Полицейские УВД на Московском метрополитене раскрыли нападение на станции "Павелецкая". В ходе конфликта злоумышленник нанёс ножевое ранение пассажиру 2008 года рождения", - говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован, ему оказана вся необходимая помощь.
Полицейские установили личность нападавшего и задержали его на станции "Лесопарковая" - им оказался 23-летний мужчина. Он доставлен в отдел полиции.
"В содеянном раскаиваюсь", - сказал задержанный на видео, опубликованном в канале главка на платформе "Макс".
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант заключен под стражу.
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