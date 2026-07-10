Жители финского приграничья пожаловались на нашествие медведей

Как уточняет Yle, еще в 2023 году подобных обращений было порядка 45 за весь год, в 2024 и 2025 - 131 и 199 соответственно, а к концу июня этого года исчисляется уже парой сотен. Как правило, обращения связаны с тем, что медведей замечают в жилых районах или рядом с ними.