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Жители финского приграничья пожаловались на нашествие медведей - РИА Новости, 10.07.2026
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16:37 10.07.2026 (обновлено: 17:01 10.07.2026)
Жители финского приграничья пожаловались на нашествие медведей

Финны, живущие на границе с Россией, пожаловались на нашествие медведей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Бурый медведь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Восточной Финляндии стали чаще обращаться в экстренные службы из-за медведей, замеченных в населенных пунктах.
  • Количество обращений из-за медведей в Восточной Финляндии увеличилось с 45 в 2023 году до 199 в 2025 году.
  • Старший комиссар полиции Восточной Финляндии выразил опасения, что при сохранении текущих темпов роста популяции медведей, полиция не сможет справиться с ситуацией в ближайшие годы.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Жители граничащей с Россией Восточной Финляндии стали чаще обращаться в экстренные службы из-за прогуливающихся в населенных пунктах медведей, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на полицию.
"Количество обращений из-за медведей, поступающих в полицию Восточной Финляндии из экстренных служб, быстро растет", - говорится в сообщении.
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Как уточняет Yle, еще в 2023 году подобных обращений было порядка 45 за весь год, в 2024 и 2025 - 131 и 199 соответственно, а к концу июня этого года исчисляется уже парой сотен. Как правило, обращения связаны с тем, что медведей замечают в жилых районах или рядом с ними.
По словам правоохранителей, частые обращения из-за косолапых "до предела" увеличили нагрузку руководителей полицейских участков.
"Если популяция медведей продолжит расти нынешними темпами, то в ближайшие годы руководство ситуационного центра полиции уже не сможет справиться с ситуацией", - приводит Yle слова старшего комиссара по уголовным делам полиции Восточной Финляндии Харри-Пекки Похьелайнена.
Yle поясняет, что в регионе самая высокая плотность популяции медведей, а для их отстрела необходимо получать специальное разрешение.
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