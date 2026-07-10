МЧС предупредило о ливне, грозе и шквалистом ветре в Подмосковье в выходные

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до 20 метров в секунду в выходные в Московской области, сообщает подмосковный главк МЧС России.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в течение суток 11-12 июля в Московкой области ожидается ливневый дождь, гроза, местами град, шквалистое усиление ветра - 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".