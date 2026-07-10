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МЧС предупредило о ливне, грозе и шквалистом ветре в Подмосковье в выходные - РИА Новости, 10.07.2026
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17:53 10.07.2026
МЧС предупредило о ливне, грозе и шквалистом ветре в Подмосковье в выходные

МЧС: на Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень, гроза и град

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Московской области в выходные.
  • Ожидается ливневый дождь, гроза, местами град и шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду 11–12 июля.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до 20 метров в секунду в выходные в Московской области, сообщает подмосковный главк МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в течение суток 11-12 июля в Московкой области ожидается ливневый дождь, гроза, местами град, шквалистое усиление ветра - 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
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Московская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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