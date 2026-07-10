Пожар на складе с макулатурой в Красноярске

Пожар на складе с макулатурой в Красноярске

© Соцсети Пожар на складе с макулатурой в Красноярске

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красноярске тушат склад с макулатурой на площади 900 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало, к тушению привлечено 33 человека и девять единиц техники.

КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. Склад с макулатурой тушат в Красноярске, по предварительным данным, на площади 900 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Сегодня в 15.40 (11.40 мск – ред.) поступило сообщение о загорании на складе макулатуры по улице Северное шоссе. По предварительным данным, площадь составляет 900 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.