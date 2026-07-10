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Майданов стал лауреатом премии "Отцовское признание" - РИА Новости, 10.07.2026
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15:31 10.07.2026
Майданов стал лауреатом премии "Отцовское признание"

Денис Майданов стал лауреатом Национальной премии "Отцовское признание"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РФ Денис Майданов
Заслуженный артист РФ Денис Майданов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заслуженный артист РФ Денис Майданов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Денис Майданов стал лауреатом Национальной премии "Отцовское признание" в номинации "Мыслитель будущего".
  • Церемония награждения прошла в Москве в Общественной палате.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народный артист России Денис Майданов стал лауреатом Национальной премии "Отцовское признание" в номинации "Мыслитель будущего", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения премии проходит в пятницу в Москве в Общественной палате РФ, организатором церемонии выступает Комиссия ОП РФ по вопросам семьи. Награду в номинации вручили архиепископ Савва Тутунов и первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по вопросам семьи, телеведущая Мария Ситтель.
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"Отец - пример, отец - защитник семьи и своего отечества. Мы вместе с вами работаем по сохранению исторической памяти, почитанию наших героев. Мы с вами опора патриотического воспитания", - сказал Майданов, получая награду.
Он поблагодарил "Союз отцов" за организацию премии, отметив, что объединение ведет большую работу по развитию института ответственного отцовства, сохранению исторической памяти и поддержке традиционных семейных ценностей. Ситтель, вручая награду, поблагодарила лауреатов за вклад в укрепление института семьи.
"Мы всегда рядом. Я хочу, чтобы все отцы об этом знали и это держали в своем сердце и в своем уме. Ваши женщины, ваши матери, ваши дочери, они всегда рядом с вами. Я об этом говорю и как председатель союза женщин России, и как мама, и как дочь, и как сестра, и как первый заместитель руководителя комиссии по делам семьи Общественной палаты", - сказала Ситтель.
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Также лауреатами в номинации стали Юрий Артемьев, Елена Романовская. В номинации "Бизнес во благо" лауреатами стали Алексей Зюзин, Алексей Коновалов, Борис Маневич, Альберт Комахидзе, Константин Доладов, Наиль Маганов и другие. Премию в номинации "Муниципальный подход" получили Александр Пушкин, Ирина Ваврик, Рафис Газизов, Марина Жаркова.
Также были вручены награды в номинациях "Литературное наследие", "Художественное творчество", "Музыка и танцы", "Научные труды и исследования в области демографии и культуры", "Государственный подход", "Современный подход", "Воспитатель будущего" и другие.
Национальная премия "Отцовское признание" - это инициатива, направленная на укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей в России. Организованная Всероссийской общественной организацией "Союз отцов", премия проводится в соответствии с Указом президента РФ №809 от 9 ноября 2022 года.
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ШоубизРоссияМоскваДенис МайдановНаиль Маганов
 
 
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