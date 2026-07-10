Майданов стал лауреатом премии "Отцовское признание"

"Мы всегда рядом. Я хочу, чтобы все отцы об этом знали и это держали в своем сердце и в своем уме. Ваши женщины, ваши матери, ваши дочери, они всегда рядом с вами. Я об этом говорю и как председатель союза женщин России, и как мама, и как дочь, и как сестра, и как первый заместитель руководителя комиссии по делам семьи Общественной палаты", - сказала Ситтель.