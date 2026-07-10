Школьникам 12 октября расскажут о теме отцовства, сообщили в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ «Разговоры о важном» по теме отцовства и семьи пройдут 12 октября в российских школах в преддверии Всероссийского дня отца.

Всероссийский день отца в России празднуется 18 октября.

Неделя перед празднованием Дня отца будет посвящена теме отцовства и станет традицией.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. "Разговоры о важном" по теме отцовства и семьи пройдут 12 октября в российских школах в преддверии Всероссийского дня отца, рассказал депутат Госдумы, народный артист РФ Денис Майданов.

Всероссийский день отца в 2026 году в России празднуется 18 октября. Праздник отмечается ежегодно согласно указу президента РФ Владимира Путина

"У нас уже есть победа: министерство просвещения эту неделю (в преддверии Дня отца - ред.) начнет с "Урока о важном", который пройдет во всех школах и будет посвящен теме отцовства и теме семьи", - сказал Майданов в ходе церемонии награждения премией "Отцовское признание" Всероссийской общественной организации "Союз отцов".

В беседе с РИА Новости Майданов уточнил, что вся неделя перед празднованием Дня отца будет посвящена теме отцовства. По его словам, "Разговоры о важном" в школах по этой теме станут с этого года традицией.