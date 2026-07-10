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Школьникам 12 октября расскажут о теме отцовства, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 10.07.2026
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12:10 10.07.2026
Школьникам 12 октября расскажут о теме отцовства, сообщили в Госдуме

Майданов: школьникам расскажут о теме отцовства и семьи в преддверии Дня отца

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок английского языка
Урок английского языка - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Разговоры о важном» по теме отцовства и семьи пройдут 12 октября в российских школах в преддверии Всероссийского дня отца.
  • Всероссийский день отца в России празднуется 18 октября.
  • Неделя перед празднованием Дня отца будет посвящена теме отцовства и станет традицией.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. "Разговоры о важном" по теме отцовства и семьи пройдут 12 октября в российских школах в преддверии Всероссийского дня отца, рассказал депутат Госдумы, народный артист РФ Денис Майданов.
Всероссийский день отца в 2026 году в России празднуется 18 октября. Праздник отмечается ежегодно согласно указу президента РФ Владимира Путина.
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"У нас уже есть победа: министерство просвещения эту неделю (в преддверии Дня отца - ред.) начнет с "Урока о важном", который пройдет во всех школах и будет посвящен теме отцовства и теме семьи", - сказал Майданов в ходе церемонии награждения премией "Отцовское признание" Всероссийской общественной организации "Союз отцов".
В беседе с РИА Новости Майданов уточнил, что вся неделя перед празднованием Дня отца будет посвящена теме отцовства. По его словам, "Разговоры о важном" в школах по этой теме станут с этого года традицией.
"Вся неделя, которая финализируется календарным Днем отца, будет неделей отцовской активности, отработкой этой повестки по всем направлениям", - сказал депутат.
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