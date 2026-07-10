Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись пять машин.
- Пострадавших в результате ДТП нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пять машин столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
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"По предварительным данным, на Киевском шоссе совершили столкновение пять транспортных средств, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.