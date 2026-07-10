Рейтинг@Mail.ru
Пять машин столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 10.07.2026
Пять машин столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве

МВД: пять машин столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись пять машин.
  • Пострадавших в результате ДТП нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пять машин столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"По предварительным данным, на Киевском шоссе совершили столкновение пять транспортных средств, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кадры с места ДТП с автобусом в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Москве в ДТП с "газелью" пострадали десять человек
Вчера, 08:31
 
ПроисшествияНовая МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала