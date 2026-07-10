Маркировка помогла пресечь продажу 21,5 миллиона лекарств с нарушениями

Краткий пересказ от РИА ИИ Разрешительный режим на кассах в аптеках за год помог заблокировать продажу 21,5 миллиона лекарств с нарушениями.

Из заблокированных лекарств почти 300 тысяч оказались просроченными.

Система маркировки «Честный знак» приостановила продажу порядка 12 миллионов упаковок препаратов, заблокированных по решению Минздрава или Росздравнадзора.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Разрешительный режим на кассах в аптеках за год помог заблокировать продажу 21,5 миллиона лекарств с нарушениями, из них 300 тысяч оказались просроченными, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") Михаил Дубин.

"Разрешительный режим охватывает лекарства с 1 июня прошлого года. За год уже предотвращено 21,5 миллиона попыток продать препараты с нарушениями, из них почти 300 тысяч - это просроченные лекарства", - сообщил он.

Дубин объяснил, что если препарат заблокирован по решению органов власти - Минздрава или Росздравнадзора , - то упаковка получает статус "оборот приостановлен" еще до попадания к пациенту. В таком случае касса просто не пробьет препарат. Так, на начало июня система приостановила продажу порядка 12 миллионов упаковок таких лекарств.