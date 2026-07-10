Рейтинг@Mail.ru
Маркировка помогла пресечь продажу 21,5 миллиона лекарств с нарушениями - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 10.07.2026 (обновлено: 11:24 10.07.2026)
Маркировка помогла пресечь продажу 21,5 миллиона лекарств с нарушениями

В аптеках за год заблокировали 21,5 миллиона лекарств с нарушениями

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разрешительный режим на кассах в аптеках за год помог заблокировать продажу 21,5 миллиона лекарств с нарушениями.
  • Из заблокированных лекарств почти 300 тысяч оказались просроченными.
  • Система маркировки «Честный знак» приостановила продажу порядка 12 миллионов упаковок препаратов, заблокированных по решению Минздрава или Росздравнадзора.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Разрешительный режим на кассах в аптеках за год помог заблокировать продажу 21,5 миллиона лекарств с нарушениями, из них 300 тысяч оказались просроченными, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") Михаил Дубин.
"Разрешительный режим охватывает лекарства с 1 июня прошлого года. За год уже предотвращено 21,5 миллиона попыток продать препараты с нарушениями, из них почти 300 тысяч - это просроченные лекарства", - сообщил он.
Конфеты - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В России с 1 июля стартует маркировка шоколада и жвачки
1 июля, 01:07
Дубин объяснил, что если препарат заблокирован по решению органов власти - Минздрава или Росздравнадзора, - то упаковка получает статус "оборот приостановлен" еще до попадания к пациенту. В таком случае касса просто не пробьет препарат. Так, на начало июня система приостановила продажу порядка 12 миллионов упаковок таких лекарств.
Разрешительный режим действует во всех аптеках: при продаже касса в режиме реального времени проверяет код маркировки и блокирует продукцию с различными нарушениями, а маркировка позволяет отслеживать движение препаратов по всей цепочке - от производителя или импортера до конечной продажи.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке ряда товаров
11 июня, 18:05
 
Здоровье - ОбществоМихаил ДубинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала