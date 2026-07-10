В "Максе" появилась испаноязычная версия интерфейса

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальная платформа «Макс» добавила испаноязычную версию интерфейса приложения.

Поменять версию интерфейса можно на устройствах Android, в ближайшее время такая возможность появится в десктопной и веб-версии приложения.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Национальная платформа "Макс" добавила испаноязычную версию интерфейса приложения, обновление упростит общение испаноговорящих пользователей, в том числе из Латинской Америки и Африки, рассказали в пресс-службе компании.

"Организовать видеозвонок, запустить опрос в групповом чате и настроить приватность профиля можно на испанском языке. Обновление упростит общение испаноговорящих пользователей "Макс", в том числе из Латинской Америки и Африки", - говорится в сообщении компании.

Так, поменять версию интерфейса можно на устройствах Android. Для этого необходимо обновить приложение и изменить настройки в разделе "Язык приложения". В ближайшее время такая возможность появится в десктопной и веб-версии приложения.

Национальная платформа "Макс" была официальна представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.