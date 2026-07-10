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В "Максе" появилась испаноязычная версия интерфейса - РИА Новости, 10.07.2026
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13:04 10.07.2026
В "Максе" появилась испаноязычная версия интерфейса

В национальную платформу "Макс" добавили испаноязычную версию интерфейса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд цифровой платформы "Макс"
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд цифровой платформы "Макс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная платформа «Макс» добавила испаноязычную версию интерфейса приложения.
  • Поменять версию интерфейса можно на устройствах Android, в ближайшее время такая возможность появится в десктопной и веб-версии приложения.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Национальная платформа "Макс" добавила испаноязычную версию интерфейса приложения, обновление упростит общение испаноговорящих пользователей, в том числе из Латинской Америки и Африки, рассказали в пресс-службе компании.
"Организовать видеозвонок, запустить опрос в групповом чате и настроить приватность профиля можно на испанском языке. Обновление упростит общение испаноговорящих пользователей "Макс", в том числе из Латинской Америки и Африки", - говорится в сообщении компании.
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Так, поменять версию интерфейса можно на устройствах Android. Для этого необходимо обновить приложение и изменить настройки в разделе "Язык приложения". В ближайшее время такая возможность появится в десктопной и веб-версии приложения.
Национальная платформа "Макс" была официальна представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
Регистрация на платформе доступна гражданам 40 государств, включая страны СНГ, а также Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В июле количество иностранных пользователей в мессенджере превысило 10 миллионов.
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