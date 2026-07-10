Объем рекламы в "Максе" в январе-июне вырос до миллиарда рублей, пишут СМИ

"Компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о размещениях в мессенджере "Макс" в январе-июне 2026 г. на 1 миллиард рублей... В сравнении с январем-июнем 2025 г. объем рекламы в "Максе" вырос кратно (мессенджер был запущен в конце марта 2025 г.)", - пишет издание. Отмечается, что данные носят предварительный характер.