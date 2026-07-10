Рейтинг@Mail.ru
Объем рекламы в "Максе" в январе-июне вырос до миллиарда рублей, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 10.07.2026
Объем рекламы в "Максе" в январе-июне вырос до миллиарда рублей, пишут СМИ

"Ведомости": объем рекламы в "Максе" в январе-июне составил 1 миллиард рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд цифровой платформы "Макс"
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Стенд цифровой платформы "Макс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объем рекламы на платформе «Макс» в январе — июне 2026 года составил 1 миллиард рублей, что кратно больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
  • У соцсети «Вконтакте» объем рекламных бюджетов за тот же период вырос на 1% и достиг 8,8 миллиарда рублей, а у мессенджера Telegram сократился на 22%, до 7,9 миллиарда рублей.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Объем рекламы на платформе "Макс" в январе-июне составил 1 миллиард рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Роскомнадзора.
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В "Максе" появилась возможность создавать каналы для всех пользователей
8 июля, 14:49
"Компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о размещениях в мессенджере "Макс" в январе-июне 2026 г. на 1 миллиард рублей... В сравнении с январем-июнем 2025 г. объем рекламы в "Максе" вырос кратно (мессенджер был запущен в конце марта 2025 г.)", - пишет издание. Отмечается, что данные носят предварительный характер.
При этом у соцсети "Вконтакте", согласно предварительным данным ЕРИР, объем рекламных бюджетов за тот же период вырос на 1% и достиг 8,8 миллиарда рублей. А вот у мессенджера Telegram он сократился на 22%, до 7,9 миллиарда рублей.
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Россияне получили возможность заселиться в отель с помощью платформы "Макс"
Вчера, 01:30
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала