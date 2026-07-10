Объем рекламы в "Максе" в январе-июне вырос до миллиарда рублей, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объем рекламы на платформе «Макс» в январе — июне 2026 года составил 1 миллиард рублей, что кратно больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
- У соцсети «Вконтакте» объем рекламных бюджетов за тот же период вырос на 1% и достиг 8,8 миллиарда рублей, а у мессенджера Telegram сократился на 22%, до 7,9 миллиарда рублей.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Объем рекламы на платформе "Макс" в январе-июне составил 1 миллиард рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Роскомнадзора.
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"Компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о размещениях в мессенджере "Макс" в январе-июне 2026 г. на 1 миллиард рублей... В сравнении с январем-июнем 2025 г. объем рекламы в "Максе" вырос кратно (мессенджер был запущен в конце марта 2025 г.)", - пишет издание. Отмечается, что данные носят предварительный характер.
При этом у соцсети "Вконтакте", согласно предварительным данным ЕРИР, объем рекламных бюджетов за тот же период вырос на 1% и достиг 8,8 миллиарда рублей. А вот у мессенджера Telegram он сократился на 22%, до 7,9 миллиарда рублей.