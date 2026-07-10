Краткий пересказ от РИА ИИ Британия при поддержке государства будет поставлять украинской фирме «Энергоатом» обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет.

Стоимость поставок составит 280 миллионов долларов.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что контроль МАГАТЭ при таких поставках обязателен.

ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Контроль МАГАТЭ при поставках британского урана Киеву обязателен, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме " Энергоатом " обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.

"Такие поставки не нарушают режим нераспространения при условии, если к этому материалу будут применяться гарантии МАГАТЭ. Серьезных рисков это не создает, и дополнительные механизмы контроля не требуются, при условии, что инспекторы МАГАТЭ будут четко и ответственно осуществлять проверочную деятельность, предусмотренную уставом агентства", - пояснил Ульянов.

Он также отметил, что на текущий момент каких-либо инцидентов, которые позволили бы усомниться в достаточности существующих механизмов гарантий МАГАТЭ, применительно к ядерной программе, не происходило.