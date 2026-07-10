Рейтинг@Mail.ru
ЕК одобрила присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре, сообщил Мадьяр - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 10.07.2026
ЕК одобрила присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре, сообщил Мадьяр

Мадьяр: ЕК одобрила присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре

© REUTERS / Yves HermanПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Европейская комиссия одобрила присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре.
  • Он назвал присоединение к Европейской прокуратуре одним из условий для разблокировки замороженных средств из фондов ЕС, причитающихся Венгрии.
БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Европейская комиссия одобрила присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"Я подал заявку на вступление 28 мая, а сегодня Европейская комиссия одобрила, что Венгрия станет 25 страной-членом Европейской прокуратуры", - написал Мадьяр на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
В ходе первого официального визита в Брюссель в конце мая Мадьяр заявил, что передал председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен официальное заявление о присоединении к Европейской прокуратуре и назвал это одним из условий для разблокировки замороженных средств из фондов ЕС, причитающихся Венгрии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В Венгрии задержали популярного блогера после критики Мадьяра
8 июля, 19:50
 
В миреВенгрияПетер МадьярЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала