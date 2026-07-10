ЕК одобрила присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре, сообщил Мадьяр

В ходе первого официального визита в Брюссель в конце мая Мадьяр заявил, что передал председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен официальное заявление о присоединении к Европейской прокуратуре и назвал это одним из условий для разблокировки замороженных средств из фондов ЕС, причитающихся Венгрии.