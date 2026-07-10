Краткий пересказ от РИА ИИ Представители служб ритуальных услуг во Львове предлагают за деньги похоронить военных ВСУ на главном кладбище города — Лычаковском.

Для новых захоронений предлагается разрушать уже существующие могилы солдат ВСУ.

Попытки родственников украинских военнослужащих разрешить ситуацию не имеют результата.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Представители ритуальных услуг Львова предлагают родственникам за деньги хоронить военных ВСУ на главном городском кладбище прямо на участках с чужими могилами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Во Львове представители служб ритуальных услуг и вовсе со свойственным цинизмом за деньги предлагают близким военных ВСУ захоронить их останки на главном кладбище города на месте уже существующих могил", — рассказал собеседник агентства.

Речь идет о Лычаковском кладбище, расположенном в исторической части Львова. Это одно из старейших кладбищ Европы, основанное в XVIII веке. По словам собеседника, "существующие могилы" — это предыдущие захоронения солдат ВСУ во время СВО, которые предлагают разрушить, а освободившиеся места продать вновь.