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Во Львове ритуальщики предлагают хоронить боевиков ВСУ в чужих могилах - РИА Новости, 10.07.2026
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19:53 10.07.2026 (обновлено: 22:09 10.07.2026)
Во Львове ритуальщики предлагают хоронить боевиков ВСУ в чужих могилах

Во Львове ритуальщики предлагают хоронить военнослужащих ВСУ в чужих могилах

© AP Photo / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители служб ритуальных услуг во Львове предлагают за деньги похоронить военных ВСУ на главном кладбище города — Лычаковском.
  • Для новых захоронений предлагается разрушать уже существующие могилы солдат ВСУ.
  • Попытки родственников украинских военнослужащих разрешить ситуацию не имеют результата.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Представители ритуальных услуг Львова предлагают родственникам за деньги хоронить военных ВСУ на главном городском кладбище прямо на участках с чужими могилами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Во Львове представители служб ритуальных услуг и вовсе со свойственным цинизмом за деньги предлагают близким военных ВСУ захоронить их останки на главном кладбище города на месте уже существующих могил", — рассказал собеседник агентства.
Речь идет о Лычаковском кладбище, расположенном в исторической части Львова. Это одно из старейших кладбищ Европы, основанное в XVIII веке. По словам собеседника, "существующие могилы" — это предыдущие захоронения солдат ВСУ во время СВО, которые предлагают разрушить, а освободившиеся места продать вновь.
"Все попытки родственников украинских военнослужащих, могилы которых для этого уничтожаются, разрешить ситуацию не имеют результата. Формально им говорят, что решение о захоронении того или иного офицера в бывшей могиле солдата осуществляется по просьбе главы какого-то местного поселения", — рассказал собеседник.
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