Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители служб ритуальных услуг во Львове предлагают за деньги похоронить военных ВСУ на главном кладбище города — Лычаковском.
- Для новых захоронений предлагается разрушать уже существующие могилы солдат ВСУ.
- Попытки родственников украинских военнослужащих разрешить ситуацию не имеют результата.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Представители ритуальных услуг Львова предлагают родственникам за деньги хоронить военных ВСУ на главном городском кладбище прямо на участках с чужими могилами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Речь идет о Лычаковском кладбище, расположенном в исторической части Львова. Это одно из старейших кладбищ Европы, основанное в XVIII веке. По словам собеседника, "существующие могилы" — это предыдущие захоронения солдат ВСУ во время СВО, которые предлагают разрушить, а освободившиеся места продать вновь.
"Все попытки родственников украинских военнослужащих, могилы которых для этого уничтожаются, разрешить ситуацию не имеют результата. Формально им говорят, что решение о захоронении того или иного офицера в бывшей могиле солдата осуществляется по просьбе главы какого-то местного поселения", — рассказал собеседник.
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