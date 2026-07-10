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Во Львове арестовали участника конфликта между жителями и военкоматом - РИА Новости, 10.07.2026
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15:20 10.07.2026 (обновлено: 15:38 10.07.2026)
Во Львове арестовали участника конфликта между жителями и военкоматом

Во Львове арестовали участника конфликта между горожанами и военкоматом

© Фото : @stranauaОлег Гаврилов в суде. 10 июля 2026
Олег Гаврилов в суде. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : @stranaua
Олег Гаврилов в суде. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации.
  • Участник конфликта, 23-летний Олег Гаврилов, был арестован на два месяца.
  • Гаврилов числится как самовольно покинувший воинскую часть.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суд во Львове арестовал на два месяца 23-летнего участника конфликта между местными жителями и сотрудниками военкомата, фигурант находится в статусе самовольно покинувшего воинскую часть, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг о задержании мужчины, который стал участником масштабного конфликта между гражданскими и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. Как сообщает телеканал, обвиняемым является 23-летний Олег Гаврилов, солдат воинской части А0536, с февраля числящийся как самовольно покинувший часть.
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"Суд избрал подозреваемому Олегу Гаврилову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Украинское издание "Страна.ua" сообщало в среду, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. Позднее издание со ссылкой на местные сообщества сообщило, что сотрудник военкомата, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал конфликт, оказался тренером по единоборствам по имени Роман Удут.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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