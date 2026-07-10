В ЛНР два подростка получили ранения при взрыве неизвестного предмета

Она уточнила, что подростки были доставлены в Алчевскую городскую больницу, где им оказали медицинскую помощь.

"В настоящее время они переведены для дальнейшего лечения в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи делают все возможное, чтобы вернуть им здоровье, и мы искренне благодарны медикам за их самоотверженный труд", - добавила глава городского округа.