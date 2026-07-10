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В ЛНР два подростка получили ранения при взрыве неизвестного предмета - РИА Новости, 10.07.2026
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13:31 10.07.2026 (обновлено: 13:55 10.07.2026)
В ЛНР два подростка получили ранения при взрыве неизвестного предмета

В Алчевске в ЛНР 2 подростка получили ранения при взрыве неизвестного предмета

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятого июля двое подростков получили осколочные ранения при взрыве неизвестного предмета в ЛНР.
  • Подростков доставили в Алчевскую городскую больницу, а позже перевели для дальнейшего лечения в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу.
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Два подростка ранены в ЛНР при взрыве неизвестного предмета, сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа города Алчевск Светлана Гребенькова.
«
"Девятого июля двое подростков - мальчишки 2012 и 2013 годов рождения, получили осколочные ранения при взрыве неизвестного предмета", - написала Гребенькова.
Она уточнила, что подростки были доставлены в Алчевскую городскую больницу, где им оказали медицинскую помощь.
"В настоящее время они переведены для дальнейшего лечения в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи делают все возможное, чтобы вернуть им здоровье, и мы искренне благодарны медикам за их самоотверженный труд", - добавила глава городского округа.
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