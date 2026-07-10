Названы самые популярные автомобили для лизинга в России

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом полугодии 2026 года самыми востребованными марками легковых автомобилей среди клиентов российских лизинговых компаний стали Lada, Haval, Voyah и Geely.

Общерыночные продажи в лизинг в категориях легковых авто, грузовиков и легкого коммерческого транспорта выросли на 72,8%.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Самыми востребованными марками легковых автомобилей среди клиентов российских лизинговых компаний в первом полугодии 2026 года стали Lada, Haval, Voyah и Geely, сообщили РИА Новости участники рынка.

"По итогам первого полугодия общерыночные продажи в лизинг в категориях легковых авто, грузовиков и легкого коммерческого транспорта, по нашим оценкам, выросли на 72,8%. Однако такая динамика - скорее, первые признаки восстановления спроса, а не выход рынка на устойчивые высокие обороты. В топ-3 автомобильных марок у " ВТБ Лизинг " входят среди легковых – Lada, Haval, Geely", - рассказал заместитель гендиректора "ВТБ Лизинг" Александр Ганчев.

Гендиректор ГК "Интерлизинг" Артем Алешкин сообщил, что самыми востребованными брендами в сегменте легковых автомобилей и LCV стали Lada, Voyah, BMW, Haval и Mercedes-Benz.

По данным пресс-службы "Европлана" по итогам января-июня в легковом сегменте в топ-5 марок среди клиентов компании входит Lada с долей в сегменте более 27%, Haval (9%), Voyah (8%), Tenet (6%), Geely (5%). "Несмотря на текущую конъюнктуру Европлан фиксирует устойчивые предпосылки для роста спроса на обновление автопарка со стороны как бизнеса, так и частных лиц", - пояснили в компании.

Как рассказал коммерческий директор "Флит Лизинг" Руслан Моллаев, в компании фиксируют кратный рост числа переданных авто по итогам первого полугодия текущего года, связанный во многом за счет эффекта низкой базы января-июня 2025 года.

"Рост продаж легковых автомобилей составил 113%. Лидером остается Lada, Voyah и Haval выравниваются по объему продаж среди наших клиентов. Продолжает расти интерес к гибридам – их доля в продажах сегмента увеличилась на 75%. Топ легковых автомобилей с пробегом включает BMW, Mercedes-Benz и Lada", - рассказал Моллаев.

Заместитель директора департамента продаж "Газпромбанк Автолизинг" Руслан Алиев говорит, что в отчетном периоде корпоративные клиенты, помимо лидера отечественного рынка, чаще всего оформляли в лизинг новые легковушки марок Тank, Haval, Tenet, GAC и Geely, а в модельном рейтинге после моделей Lada следуют Tenet T7, Tank 300, Haval Jolion, Voyah Free и Tank 500.