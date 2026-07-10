США передадут Ливану контроль над занятой Израилем территорией, пишут СМИ

Он сообщил, что запланированные на следующую неделю переговоры в Риме пройдут в закрытом формате и позволят правительствам передать дальнейшую работу техническим группам, которые займутся всеми вопросами, предусмотренными рамочным соглашением. Это рамочное соглашение из 14 пунктов было достигнуто по итогам последнего раунда переговоров между представителями Израиля и Ливана при посредничестве США, состоявшегося в конце июня в Вашингтоне.

Переговоры между Ливаном и Израилем проходят в Вашингтоне при посредничестве США на фоне продолжающихся ударов и требований Бейрута о полном выводе израильских войск с ливанской территории. Первый прямой контакт высокого уровня между представителями двух стран за десятилетия состоялся 14 апреля, позже стороны провели несколько раундов консультаций в Госдепартаменте США, включая встречу 2–3 июня, по итогам которой обсуждались реализация прекращения огня, усиление контроля Ливанской армии на юге страны и продолжение переговоров по спорным вопросам.