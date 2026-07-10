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США передадут Ливану контроль над занятой Израилем территорией, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2026
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00:10 10.07.2026
США передадут Ливану контроль над занятой Израилем территорией, пишут СМИ

CNN: США готовятся передать Ливану контроль над занятой Израилем территорией

© REUTERS / StringerДым на месте израильского удара по югу Ливана
Дым на месте израильского удара по югу Ливана - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте израильского удара по югу Ливана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая «пилотная зона» в Ливане, где контроль над территорией, занятой израильскими войсками, перейдет ливанским властям при координации американских сил, начнет функционировать в течение нескольких дней.
  • Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) координирует работу с Ливаном и Израилем для продвижения процесса создания дополнительных «пилотных зон».
  • Переговоры в Риме, запланированные на следующую неделю, пройдут в закрытом формате и позволят правительствам передать дальнейшую работу техническим группам.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Первая "пилотная зона" в Ливане, в рамках которой контроль над территорией, занятой израильскими войсками, должен перейти ливанским властям при координации американских сил, начнет функционировать "в течение нескольких дней", сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.
"В настоящее время разрабатываются и планируются дополнительные пилотные зоны. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) координирует работу с обеими странами для продвижения этого процесса", - сообщил чиновник.
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По словам источника, США в ближайшее время начнут консультации с международными партнерами, чтобы помочь правительству Ливана "эффективно восстановить суверенитет в этих зонах", а затем и на территории страны в целом.
Он сообщил, что запланированные на следующую неделю переговоры в Риме пройдут в закрытом формате и позволят правительствам передать дальнейшую работу техническим группам, которые займутся всеми вопросами, предусмотренными рамочным соглашением. Это рамочное соглашение из 14 пунктов было достигнуто по итогам последнего раунда переговоров между представителями Израиля и Ливана при посредничестве США, состоявшегося в конце июня в Вашингтоне.
Переговоры между Ливаном и Израилем проходят в Вашингтоне при посредничестве США на фоне продолжающихся ударов и требований Бейрута о полном выводе израильских войск с ливанской территории. Первый прямой контакт высокого уровня между представителями двух стран за десятилетия состоялся 14 апреля, позже стороны провели несколько раундов консультаций в Госдепартаменте США, включая встречу 2–3 июня, по итогам которой обсуждались реализация прекращения огня, усиление контроля Ливанской армии на юге страны и продолжение переговоров по спорным вопросам.
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