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Командир ВС России рассказал о поведении ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 10.07.2026
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13:43 10.07.2026
Командир ВС России рассказал о поведении ВСУ в Красном Лимане

Гюрза: ВСУ в Красном Лимане переодеваются в гражданское и угрожают местным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие ВСУ в Красном Лимане переодеваются в гражданскую одежду и угрожают местным жителям, чтобы те их не выдавали.
  • Российские бойцы находят много брошенной формы и оружия ВСУ при зачистке Красного Лимана.
  • Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ в Красном Лимане переодеваются в гражданскую одежду и угрожают местным жителям, чтобы те их не выдавали, сообщил командир 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гюрза.
Как сообщает Минобороны РФ, полк в ходе зачистки сталкивается с большим количеством заглубленных сооружений, строений, где еще может быть противник. "Также он переодевается в гражданку и находится с местными жителями, угрожает им, чтобы они их не выдавали", - рассказал Гюрза.
По его словам, российские бойцы находят очень много брошенной формы и оружия ВСУ.
"Все контролируем, и ближайшие переправы тоже контролируем и не допускаем перехода противника на нашу сторону", - добавил он.
Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла, заявил 3 июля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. На следующий день Минобороны в сводке сообщило, что российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.
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