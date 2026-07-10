МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ в Красном Лимане переодеваются в гражданскую одежду и угрожают местным жителям, чтобы те их не выдавали, сообщил командир 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гюрза.

Как сообщает Минобороны РФ, полк в ходе зачистки сталкивается с большим количеством заглубленных сооружений, строений, где еще может быть противник. "Также он переодевается в гражданку и находится с местными жителями, угрожает им, чтобы они их не выдавали", - рассказал Гюрза.