Комполка ВС России прокомментировал маршруты эвакуации из Красного Лимана

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России не могут эвакуировать мирных жителей из Красного Лимана, потому что ВСУ сделали маршруты выхода из города небезопасными, сообщил на видео Минобороны РФ командир 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гюрза.

"По эвакуации мирных жителей пока остается проблема, потому что маршруты небезопасны. Да, штурмовые группы спокойно по ним заходят, но гражданские пока говорят, что, если будет безопасно, мы начнем эвакуироваться. Пока остаются на своих, скажем так, местах", - заявил Гюрза.