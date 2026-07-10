Комполка ВС России прокомментировал маршруты эвакуации из Красного Лимана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России не могут эвакуировать мирных жителей из Красного Лимана, так как ВСУ сделали маршруты выхода из города небезопасными.
- Российские военные продолжают оказывать мирным жителям Красного Лимана посильную помощь — передают медикаменты и еду.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России не могут эвакуировать мирных жителей из Красного Лимана, потому что ВСУ сделали маршруты выхода из города небезопасными, сообщил на видео Минобороны РФ командир 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гюрза.
"По эвакуации мирных жителей пока остается проблема, потому что маршруты небезопасны. Да, штурмовые группы спокойно по ним заходят, но гражданские пока говорят, что, если будет безопасно, мы начнем эвакуироваться. Пока остаются на своих, скажем так, местах", - заявил Гюрза.
По его словам, российские военные даже в таких условиях продолжают оказывать мирным жителям Красного Лимана посильную помощь - передают медикаменты и еду.
Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла, заявил 3 июля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. На следующий день Минобороны в сводке сообщило, что российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.