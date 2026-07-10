ВСУ хотят сделать жизнь в Энергодаре невыносимой, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что перед ВСУ поставлена задача сделать жизнь в Энергодаре невыносимой.

Город Энергодар полностью обесточен из-за атаки ВСУ на энергосистему, критическая инфраструктура работает от резервных источников.

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Очевидно, что перед ВСУ поставлена задача сделать невыносимой жизнь в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Очевидно, что поставлена задача перед ВСУ сделать жизнь в Энергодаре просто невыносимой", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ.

Главной темой консультаций была ситуация вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника на фоне усиления атак со стороны ВСУ.