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Лихачев: из-за ударов группа сотрудников "Росатома" остановилась в Тегеране - РИА Новости, 10.07.2026
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15:20 10.07.2026 (обновлено: 16:12 10.07.2026)

Лихачев: из-за ударов группа сотрудников "Росатома" остановилась в Тегеране

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время совместной с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пресс-конференции в Калининграде. 10 июля 2026
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время совместной с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пресс-конференции в Калининграде. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время совместной с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пресс-конференции в Калининграде. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа российских сотрудников "Росатома" остановилась в Тегеране из-за новых ударов в Иране.
  • Они находятся на территории российского посольства, решение об их дальнейшем движении будет принято в ближайшие часы.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Группа российских сотрудников "Росатома" из-за новых ударов в Иране остановилась в Тегеране, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«
"Мы наших людей (из "Росатома" - ред.) остановили в Тегеране, они сейчас находятся непосредственно на территории нашего посольства. Ну и в ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
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В миреТегеран (город)РоссияИранАлексей ЛихачевМАГАТЭБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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