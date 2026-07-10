Лихачев: из-за ударов группа сотрудников "Росатома" остановилась в Тегеране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа российских сотрудников "Росатома" остановилась в Тегеране из-за новых ударов в Иране.
- Они находятся на территории российского посольства, решение об их дальнейшем движении будет принято в ближайшие часы.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Группа российских сотрудников "Росатома" из-за новых ударов в Иране остановилась в Тегеране, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
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"Мы наших людей (из "Росатома" - ред.) остановили в Тегеране, они сейчас находятся непосредственно на территории нашего посольства. Ну и в ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бушере, Конараке и Чогадаке.