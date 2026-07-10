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Лихачев: шесть работников "Росатома" начали возвращаться на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 10.07.2026
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15:14 10.07.2026 (обновлено: 15:33 10.07.2026)
Лихачев: шесть работников "Росатома" начали возвращаться на АЭС "Бушер"

Лихачев: первые 6 работников "Росатома" начали возвращаться на АЭС "Бушер"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые шесть работников «Росатома» начали возвращаться на АЭС «Бушер».
  • Движение первой партии людей началось по итогам переговоров делегаций России и МАГАТЭ в Калининграде.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Первые шесть работников "Росатома" несколько часов назад начали возвращаться на АЭС "Бушер", сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Буквально несколько часов назад началось движение первой партии людей, шести человек на площадку (АЭС "Бушер" - ред.)", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бушере, Конараке и Чогадаке.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Гросси призвал все стороны к сдержанности по отношению к АЭС "Бушер"
Вчера, 15:32
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСВ миреКалининградРоссияАлексей Лихачев
 
 
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