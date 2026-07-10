Лихачев назвал замалчивание ударов ВСУ по ЗАЭС поощрением эскалации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о том, что замалчивание ударов ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару способствует эскалации ситуации.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Любое замалчивание ударов ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару является поощрением дальнейшей эскалации, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Любое замалчивание, любое затенение этих инцидентов - это поощрение дальнейшей эскалации ударов как на территории станции (ЗАЭС - ред.), так и по всему городу (Энергодару - ред.)", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.