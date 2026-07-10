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Лихачев рассказал об итогах переговоров с МАГАТЭ - РИА Новости, 10.07.2026
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15:06 10.07.2026 (обновлено: 15:42 10.07.2026)
Лихачев рассказал об итогах переговоров с МАГАТЭ

Лихачев: переговоры с МАГАТЭ прошли результативно

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Калининграде. 10 июля 2026
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Калининграде. 10 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Калининграде. 10 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что переговоры с МАГАТЭ прошли результативно.
  • По его словам, впервые с 2022 года на переговорах с МАГАТЭ договорились о конкретных шагах по ряду вопросов.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Переговоры с МАГАТЭ прошли результативно, впервые с 2022 года договорились о ряде практических шагов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Несмотря на очень эмоциональные переговоры, сложные переговоры, я бы назвал их результативными, пожалуй, впервые с 2022 года мы договариваемся о конкретных шагах по целому спектру вопросов и продолжим эту работу во взаимодействии с Росгвардией, министерством обороны, Ростехнадзором, министерством иностранных дел", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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