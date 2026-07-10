Лихачев рассказал об итогах переговоров с МАГАТЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что переговоры с МАГАТЭ прошли результативно.
- По его словам, впервые с 2022 года на переговорах с МАГАТЭ договорились о конкретных шагах по ряду вопросов.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Переговоры с МАГАТЭ прошли результативно, впервые с 2022 года договорились о ряде практических шагов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Несмотря на очень эмоциональные переговоры, сложные переговоры, я бы назвал их результативными, пожалуй, впервые с 2022 года мы договариваемся о конкретных шагах по целому спектру вопросов и продолжим эту работу во взаимодействии с Росгвардией, министерством обороны, Ростехнадзором, министерством иностранных дел", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.