Лихачев прокомментировал атаки ВСУ на Энергодар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о выходе уровня атак ВСУ по Энергодару за рамки здравого смысла.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Уровень атак ВСУ по Энергодару находится вне здравого смысла, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Вне рамок здравого смысла находится уровень атак по городу Энергодару", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
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