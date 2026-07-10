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Лихачев прокомментировал атаки ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 10.07.2026
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14:59 10.07.2026 (обновлено: 15:08 10.07.2026)
Лихачев прокомментировал атаки ВСУ на Энергодар

Лихачев: уровень атак ВСУ по Энергодару находится вне здравого смысла

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о выходе уровня атак ВСУ по Энергодару за рамки здравого смысла.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Уровень атак ВСУ по Энергодару находится вне здравого смысла, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Вне рамок здравого смысла находится уровень атак по городу Энергодару", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде межведомственных консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
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Алексей ЛихачевЭнергодарРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
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