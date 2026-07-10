Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время совместной с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пресс-конференции в Калининграде

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время совместной с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пресс-конференции в Калининграде

Лихачев призвал оперативно доносить до мира данные о рисках и угрозах ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о необходимости быстро доносить до мирового сообщества информацию о рисках и угрозах ЗАЭС.

Главной темой консультаций России и МАГАТЭ была ситуация вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника на фоне усиления атак со стороны ВСУ.

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Нужно максимально быстро доносить до мирового сообщества информацию о рисках и угрозах ЗАЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Нам крайне важно оптимизировать информационную цепочку и как можно скорее доносить до всех наши озабоченности и те риски, которые, к сожалению, рождаются", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.

По его словам, перед ВСУ поставлена определенная задача, а именно - сделать жизнь в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре невыносимой, поэтому любое замалчивание, любое затенение инцидентов - это поощрение к дальнейшей эскалации.