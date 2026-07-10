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Лихачев призвал оперативно доносить до мира данные о рисках и угрозах ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2026
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16:24 10.07.2026
Лихачев призвал оперативно доносить до мира данные о рисках и угрозах ЗАЭС

Лихачев призвал максимально быстро доносить до мира данные об угрозах ЗАЭС

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время совместной с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пресс-конференции в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время совместной с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пресс-конференции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время совместной с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пресс-конференции в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о необходимости быстро доносить до мирового сообщества информацию о рисках и угрозах ЗАЭС.
  • Главной темой консультаций России и МАГАТЭ была ситуация вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника на фоне усиления атак со стороны ВСУ.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Нужно максимально быстро доносить до мирового сообщества информацию о рисках и угрозах ЗАЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Нам крайне важно оптимизировать информационную цепочку и как можно скорее доносить до всех наши озабоченности и те риски, которые, к сожалению, рождаются", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
По его словам, перед ВСУ поставлена определенная задача, а именно - сделать жизнь в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре невыносимой, поэтому любое замалчивание, любое затенение инцидентов - это поощрение к дальнейшей эскалации.
Главной темой консультаций РФ и МАГАТЭ была ситуация вокруг Запорожской АЭС и ее города-спутника на фоне усиления атак со стороны ВСУ.
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РоссияКалининградЭнергодарАлексей ЛихачевМАГАТЭВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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