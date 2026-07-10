Лихачев: доклады МАГАТЭ не до конца отражают угрозу ЗАЭС со стороны ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что в докладах МАГАТЭ не в полной мере отражается угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. В докладах МАГАТЭ не в полной мере отражается угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"На взгляд российской стороны, в докладах МАГАТЭ, в официальных рапортах не в полной мере отражается объективное положение дел. В первую очередь, с точки зрения угроз Запорожской АЭС… со стороны действий ВСУ в первую очередь, украинских военных. И эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.