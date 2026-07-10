Суд перенес рассмотрение вопроса о переезде блогера Лерчек из-за ее неявки

Суд в пятницу должен был рассмотреть вопрос о ее переезде, поскольку закончился срок договора об аренде дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определенных действий.

Как считает следствие, Артем и Валерия Чекалины, а также их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы. Пошедший на сделку со следствием Вишняк получил 2,5 года, Чекалин осужден на 7 лет, дело в отношении Лерчек приостановлено до ее выздоровления