Суд перенес рассмотрение вопроса о переезде блогера Лерчек из-за ее неявки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гагаринский суд Москвы перенес рассмотрение вопроса о смене адреса места жительства Валерии Чекалиной на 13 июля.
- Заседание не состоялось из-за неявки Чекалиной, которая находится в НМИЦ онкологии имени Блохина после сеанса таргетной терапии.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы перенес на 13 июля рассмотрение вопроса о смене адреса места жительства Валерии Чекалиной, связанного с действующей в отношении блогера Лерчек меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
"Заседание отложили на 13 июля в связи с неявкой Чекалиной в суд", - сказал сотрудник суда.
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Заседание не состоялось, поскольку блогер находится в НМИЦ онкологии имени Блохина после проведенного накануне сеанса таргетной терапии.
Суд в пятницу должен был рассмотреть вопрос о ее переезде, поскольку закончился срок договора об аренде дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определенных действий.
Ранее участник процесса рассказал РИА Новости, что суд планирует также рассмотреть вопрос о возобновлении судебного процесса по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
Как считает следствие, Артем и Валерия Чекалины, а также их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы. Пошедший на сделку со следствием Вишняк получил 2,5 года, Чекалин осужден на 7 лет, дело в отношении Лерчек приостановлено до ее выздоровления
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