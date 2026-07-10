Лерчек не сможет быть на заседании по возобновлению процесса по ее делу

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

У Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии, после чего суд приостановил дело до ее выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий.

Суд в пятницу также должен рассмотреть вопрос о ее переезде, так как закончился срок договора об аренде дома.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании в пятницу, когда будет решаться вопрос возобновления процесса по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, рассказал РИА Новости участник процесса.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.

"В четверг Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии, она находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании", - сказал собеседник агентства.

Суд в пятницу также должен рассмотреть вопрос о ее переезде, поскольку закончился срок договора об аренде дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определенных действий.