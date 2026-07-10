Лерчек не сможет быть на заседании по возобновлению процесса по ее делу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
- У Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии, после чего суд приостановил дело до ее выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий.
- Суд в пятницу также должен рассмотреть вопрос о ее переезде, так как закончился срок договора об аренде дома.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании в пятницу, когда будет решаться вопрос возобновления процесса по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, рассказал РИА Новости участник процесса.
В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки из роддома ее доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий.
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"В четверг Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии, она находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании", - сказал собеседник агентства.
Суд в пятницу также должен рассмотреть вопрос о ее переезде, поскольку закончился срок договора об аренде дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определенных действий.
Как считает следствие, Артем и Валерия Чекалины, а также их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы. Пошедший на сделку со следствием Вишняк получил 2,5 года, а бывший супруг Чекалиной осужден на 7 лет.
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